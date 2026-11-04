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Gaatjes behandelen zonder boren? Onderzoek bij 830 kinderen toont effect, maar er is een nadeel

Een gaatje behandelen zonder boor of verdoving? Amerikaans onderzoek onder 830 jonge kinderen laat zien dat een speciale vloeistof tandbederf bij veel melktanden kan stoppen. Maar de behandeling heeft een opvallend nadeel: blijvende donkere verkleuring.

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Onderzoekers van de University of Michigan onderzochten een behandeling met zilverdiaminefluoride, afgekort SDF. Deze vloeistof wordt rechtstreeks op een gaatje aangebracht en kan voorkomen dat het tandbederf verdergaat.

Voor het onderzoek werden 830 kinderen jonger dan zes jaar onderzocht. De resultaten laten zien dat de behandeling bij een aanzienlijk deel van de aangetaste melktanden werkt.

1 op 5 Nederlandse kinderen gaat niet naar de tandarts, schreef Metro eerder.

Zo kan zilverdiaminefluoride gaatjes stoppen zonder boren

Normaal gesproken verwijdert een tandarts bij het behandelen van een gaatje het aangetaste tandweefsel en wordt de ontstane ruimte opgevuld. Bij de behandeling met SDF werkt dat anders.

De tandarts brengt met een klein sponsje een vloeistof met 38 procent zilverdiaminefluoride aan op de aangetaste plek. Dat duurt slechts enkele seconden per tand. Boren, injecties of een verdoving zijn daarbij niet nodig.

De vloeistof bevat zilver en fluoride. Zilver helpt bacteriën die tandbederf veroorzaken tegen te gaan, terwijl fluoride het tandweefsel helpt versterken.

Het gaatje verdwijnt hierdoor niet en verloren tandweefsel groeit ook niet terug. De behandeling is erop gericht te voorkomen dat het tandbederf verdergaat.

Bij meer dan de helft van behandelde melktanden stopt het tandbederf

Voor het onderzoek werkten wetenschappers van de University of Michigan samen met onderzoekers van New York University, de University of Iowa en Indiana University.

Ze onderzochten 830 kinderen onder de 6 jaar, die onder meer via tandartspraktijken en gezondheidsprogramma’s in de Verenigde Staten werden geworven. De kinderen kregen een behandeling met SDF, die met tussenpozen van zes maanden werd herhaald.

Bij meer dan de helft van de behandelde melktanden werd het tandbederf tot stilstand gebracht. Dat betekent dat de aangetaste plekken niet verder achteruitgingen.

Volgens de onderzoekers kan deze aanpak vooral uitkomst bieden bij jonge kinderen. Een uitgebreide tandheelkundige behandeling kan voor hen lastig zijn, bijvoorbeeld omdat ze moeilijk stil kunnen zitten of bang zijn voor de tandarts.

Soms is voor een ingreep zelfs narcose, wat eerder dit jaar in Nederland misging, nodig. Met SDF kan in bepaalde gevallen worden voorkomen dat een gaatje uitgroeit tot een groter probleem waarvoor een ingrijpendere behandeling nodig is.

SDF-behandeling kan tanden blijvend donker verkleuren

Helemaal zonder keerzijde is de behandeling niet. SDF zorgt ervoor dat het aangetaste deel van de tand blijvend donker verkleurt.

Vooral bij voortanden kan dat behoorlijk opvallen. Hoewel de verkleuring voornamelijk een cosmetisch probleem is, kan het voor ouders een reden zijn om toch voor een andere behandeling te kiezen.

Bovendien is SDF niet geschikt voor ieder gaatje. Ook betekent het stoppen van tandbederf niet automatisch dat een vulling of andere tandheelkundige behandeling later overbodig is.

SDF bestaat al jaren, maar is in de VS niet goedgekeurd tegen gaatjes

Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, is zilverdiaminefluoride geen nieuwe ontdekking. De vloeistof wordt in verschillende landen al tientallen jaren gebruikt om tandbederf te behandelen.

In de Verenigde Staten werd SDF in 2014 door de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA goedgekeurd voor de behandeling van gevoelige tanden. Tandartsen gebruiken het middel daar ook tegen gaatjes, maar officieel is het nog niet voor die toepassing goedgekeurd.

Het nieuwe onderzoek moet helpen om daar verandering in te brengen. De wetenschappers hopen dat de resultaten bijdragen aan een bredere goedkeuring en toepassing van de behandeling.

Daarmee zou SDF ook toegankelijker kunnen worden voor kinderen die niet gemakkelijk bij een tandarts terechtkunnen.

Kunnen volwassenen met tandartsangst ook baat hebben bij SDF?

Hoewel het onderzoek zich richtte op jonge kinderen, denken de wetenschappers dat de vloeistof ook voor andere groepen voordelen kan hebben.

Denk aan ouderen, mensen met een beperking of mensen die erg bang zijn voor de tandarts. Ook kan de behandeling mogelijk tijdelijk uitkomst bieden wanneer een gewone vulling nog niet mogelijk is. Of SDF in al die situaties even goed werkt, is met dit onderzoek niet aangetoond.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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