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Myrte (23) haalde tienen op de universiteit, nu ligt ze door long covid vrijwel alleen nog in bed

Vier jaar geleden droeg Daan (24) zijn vriendin Myrte (23) uit het bos nadat ze door haar benen zakte. Sindsdien beheerst long covid hun leven. Ze zijn verloofd, maar zelfs samen een film kijken kost haar enorme inspanning. „Het is verdrietig om iemand van wie ik hou zo ziek te zien”, vertelt Daan aan Metro.

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Daan: “Myrte en ik waren net uit quarantaine en wilden een luchtje scheppen met de hond. Na ongeveer een kilometer wandelen gaf ze aan dat ze moe werd. 50 meter verder zakte ze door haar benen. Ze kon niet meer opstaan, laat staan lopen. Ik heb haar opgetild en het bos uitgedragen. We dachten dat ze een goede nacht slaap nodig had, dus legde ik haar in bed. Daar is ze in de vier jaar daarna weinig meer uitgekomen.

We hadden destijds onze tweede coronabesmetting achter de rug. In november 2021 waren we ook besmet, waar we lang ziek van zijn geweest. Zelf was ik vooral moe en had ik hoofdpijn, maar Myrte kreeg ook erge cognitieve klachten. Studeren lukte niet meer en een collegezaal gaf te veel prikkels. Ze herstelde een beetje, maar in februari was het weer raak. Artsen dachten aan een burn-out, dus kreeg ze het advies om veel te bewegen. Dat deed haar meer kwaad dan goed.”

Myrte (23) haalde tienen, maar kon door long covid niet meer studeren

Daan: “Myrte en ik ontmoetten elkaar vijf jaar geleden aan de Universiteit Eindhoven, waar we beiden een dubbele bachelor wiskunde en informatica deden. Myrte is een wiskundegenie: als anderen zesjes haalden, haalde zij tienen. Zelf ben ik goed in informatica, dus we hielpen elkaar erdoorheen. Myrte kon net als ik niet stilzitten: ze had een bijbaan op de universiteit, was actief bij een studentenvereniging en gaf haar zusje thuisonderwijs tijdens de lockdown.

Toen ze ziek werd, lukten al die dingen haar niet meer. Maar Myrte is niet iemand die bij de pakken neerzit. Als artsen zeggen dat ze moet bewegen, doet ze dat. Na haar instortmoment in het bos zijn we steeds kleine stukjes gaan lopen. Tot ze opnieuw door haar benen zakte. Daarna crashte ze volledig. Ze kon zich niet meer omdraaien in bed, rechtop zitten en zelfstandig naar de wc lopen. Bij het eten vanuit bed moest één iemand haar optillen, terwijl een ander het bed omhoogklapte.

Haar hele lichaam voelde uitgeput, zei ze. Haar benen voelden als steen. Alles kwam hard binnen: liep er beneden iemand op de gang, dan bezorgde haar dat hoofdpijn. Ze was benauwd en kon moeilijk ademhalen. Zeven maanden lang lag ze op bed. Ik voelde me machteloos: het was verdrietig om iemand van wie ik hou zo ziek te zien.”

Na drie jaar kleine verbeteringen werd Myrte opnieuw bedlegerig

Daan: “Ook Myrtes huisarts kon weinig doen; bij hem was long covid nog niet zo bekend. Ze kreeg de diagnose chronischvermoeidheids-syndroom. Zolang ze niet tegen haar grenzen vocht, ging het iets beter. Na drie jaar ondersteund te zijn geweest, kon ze weer zelf naar beneden komen, lunch maken en op een stoel zitten. Maar na een operatie eerder dit jaar kreeg ze weer een grote terugslag. Sindsdien ligt ze weer op bed.

Myrte slaapt, eet, doet haar behoefte en wordt gewassen door thuiszorg. Ze kan geen licht verdragen en ligt in een donkere kamer. Ik werk thuis, zodat ik Myrte kan verzorgen. Ik kook en help haar met tandenpoetsen en aankleden. Soms voel ik me meer verzorgende dan partner. Dat doe ik met liefde. Haar ziekte is niemands keuze: zij heeft hulp nodig en ik kan haar die geven. Binnen ons zorgstelsel is er onvoldoende passende zorg beschikbaar voor mensen zoals Myrte.”

Daan is niet alleen verloofde, maar ook mantelzorger van Myrte

Daan: “Het moeilijkst vind ik dat we niet kunnen praten. Op een goede dag kan Myrte tien minuten contact verdragen. Ik wil dan niet zeuren over mijn werkdag. Veel relaties stranden in zo’n situatie. Ik snap dat, maar weggaan is voor mij geen optie. Ook als Myrte ziek is, ben ik liever met dan zonder haar. Soms lukt het om samen een film te kijken, in stukjes van twintig seconden, verspreid over meerdere dagen. Of we doen een sudoku. Niet te lang, anders is ze weken moe.

Ik heb vaak aangedrongen op specialistische zorg. Na een wachttijd van drie maanden werd een afspraak bij de longarts last-minute afgezegd, omdat long covid buiten zijn specialisme viel. Andere artsen weigeren mee te kijken, omdat Myrte niet altijd naar hen toe kan. Van een bezoekje aan het ziekenhuis moet ze weken tot maanden bijkomen. Om toegelaten te worden tot post-covidexpertisecentra moet ze door een strenge loting.”

Myrte en Daan willen trouwen en kinderen, maar hun toekomst is onzeker

Daan: “Om toch íéts te kunnen doen, heb ik me aangesloten bij een patiëntenvereniging. We proberen de politiek wakker te schudden. Er wordt veel bezuinigd op coronazorg en onderzoeken worden stilgelegd. Ik spreek veel mensen met long covid die geen hulp krijgen. Ik vind dat ze in de steek worden gelaten. Het is wat mij betreft onacceptabel dat toegang tot noodzakelijke zorg via een lotingssysteem wordt bepaald.

Myrte en ik hebben veel plannen samen. We zijn verloofd en willen graag kinderen. Of dat ooit haalbaar is, valt nu nog niet te zeggen. Het voelt soms als rouwen om onze toekomst. Gelukkig is Myrte heel positief: ze haalt veel steun uit haar geloof en heeft er een rotsvast vertrouwen in dat onze plannen gaan lukken. Dat bewonder ik aan haar en dat geeft ook mij vertrouwen.”

Longcovidexpert Jojanneke Kant: ook nieuwe besmettingen kunnen langdurige klachten geven

Jojanneke Kant is longcovidexpert en geeft duiding: “Naar schatting hebben momenteel zo’n 450.000 mensen in Nederland long covid. 90.000 mensen kunnen de deur niet meer uit, omdat ze zo ziek zijn. Je spreekt van long covid als iemand langdurige klachten houdt na een covid-infectie. De klachten moeten minimaal drie maanden na de besmetting nog aanwezig zijn. De officiële Nederlandse term is post-covid, omdat ‘long covid’ de indruk wekt dat het om een longziekte zou gaan.”

Ze vervolgt: “Long covid kan wel tweehonderd verschillende klachten geven, maar de meest voorkomende zijn een gevoel van extreme uitputting, overprikkeling, problemen met denken en concentreren, spierpijn, hartkloppingen en hoofdpijn. Helaas zijn er nog geen medicijnen of behandelingen die de ziekte kunnen genezen. Soms herstellen mensen in de eerste jaren nog spontaan. Maar wie drie jaar of langer ziek is, blijft dat vaak ook. Daarom is het zo belangrijk dat we blijven investeren in onderzoek. Ook na een covid-infectie die je nú oploopt, kun je long covid krijgen.”

Meer weten? Op haar Instagram-account De Vragendokter deelt Jojanneke Kant betrouwbare medische informatie over onder andere long covid.

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Geschreven door Dewi Hoijtink Schrijven over gewone mensen, dat doet Dewi het liefst. Na haar studie Taal en Communicatie leerde ze in de lokale journalistiek dat de mooiste verhalen gewoon op straat liggen. Sinds begin 2023 werkt ze als freelance journalist en schrijft ze voornamelijk human interest-verhalen voor (online) magazines.

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