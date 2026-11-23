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25 miljoen euro voor MRI-scanner in de vorm van een luie stoel: dit moet er anders aan worden

Zie je op tegen een MRI-scan vanwege de smalle tunnel en het harde geluid? Onderzoekers werken aan een alternatief: een stille MRI-scanner in de vorm van een luie stoel. Daarvoor is 25 miljoen euro beschikbaar.

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Het bijzondere apparaat wordt ontwikkeld door een onderzoeksconsortium onder leiding van het Radboudumc en Tesla. Het doel is om een volledig open MRI-scanner te maken waarin patiënten gewoon rechtop kunnen zitten.

Nieuwe MRI-stoel moet prostaatkanker opsporen zonder smalle tunnel

De nieuwe scanner wordt in eerste instantie ontwikkeld voor mannen bij wie prostaatkanker wordt vermoed. Het apparaat brengt daarvoor het onderlichaam in beeld. In tegenstelling tot een traditionele MRI-scanner hoeven patiënten dus niet meer in een lange, smalle tunnel te liggen.

Dat kan een groot verschil maken voor mensen die moeite hebben met kleine ruimtes. Ook is het apparaat bedoeld om zelfstandig te kunnen werken, zonder dat er steeds gespecialiseerd personeel nodig is.

Hoe werkt de stille MRI-scanner waarin patiënten rechtop zitten?

Dat de scanner geen tunnel nodig heeft, komt door een nieuwe ontdekking op het gebied van supergeleiders. Dat zijn materialen die elektriciteit zonder weerstand kunnen geleiden. Met een nieuw type supergeleider kunnen onderzoekers een veel sterkere magneet maken. Die hoeft niet langer in een tunnel te zitten, maar kan worden verwerkt in een kegelvormige constructie in de stoel.

Ook het geluid moet een stuk minder worden. Een traditionele MRI-scanner maakt vaak veel lawaai tijdens het maken van beelden. De nieuwe scanner werkt met een frequentie van 20 kilohertz. Dat ligt boven de gehoorgrens van mensen, waardoor het geluid niet hoorbaar zou moeten zijn.

Daarnaast heeft de scanner geen vloeibaar helium nodig om de magneet te koelen. Dat materiaal is schaars en duur. In plaats daarvan gebruiken de onderzoekers een systeem met koud gas, vergelijkbaar met de werking van een koelkast.

Na prostaatonderzoek mogelijk ook MRI-scans van borsten en hersenen

Voorlopig richten de onderzoekers zich op het opsporen van prostaatkanker. Als de techniek succesvol blijkt, kan deze mogelijk ook voor andere medische onderzoeken worden gebruikt. Het Radboudumc noemt bijvoorbeeld scans van de borsten en hersenen.

De ontwikkeling is nog in volle gang. De nieuwe scanner is dus nog niet beschikbaar voor patiënten. De onderzoekers hopen met de techniek MRI-onderzoeken in de toekomst toegankelijker en comfortabeler te maken.

Het onderzoeksconsortium ontvangt 15 miljoen euro subsidie vanuit een Europees onderzoeksprogramma. Daarnaast investeren bedrijven nog eens 10 miljoen euro in het project. In totaal is er dus 25 miljoen euro beschikbaar.

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Geschreven door Britt Bocxe Na haar studie Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam rolde Britt de journalistiek in. Ze liep stage bij VROUW van De Telegraaf en werkt inmiddels als freelance redacteur. Ze is gek op mensen, nieuwsgierig naar hun verhalen en eigenlijk geïnteresseerd in van alles. Van gezondheid en lifestyle tot bijzondere gebeurtenissen en maatschappelijke onderwerpen: ze vindt het leuk om overal in te duiken en steeds iets nieuws te ontdekken.

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