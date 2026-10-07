Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Veel meer diagnoses van kanker in Nederland in 2045, maar cijfers kunnen nog worden beïnvloed

In ‘oktober borstkankermaand’ is het – helaas – ook altijd tijd voor cijfers over kanker. Het jaarlijkse aantal nieuwe kankerdiagnoses in Nederland stijgt naar verwachting van ruim 136.000 in 2025 naar bijna 170.000 in 2045, wordt vandaag bekendgemaakt.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Ook het aantal mensen dat aan kanker overlijdt neemt toe: van ruim 46.000 in 2024 naar ruim 57.000 over 19 jaar. Dat blijkt uit nieuwe toekomstverkenningen van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Morgen worden de cijfers besproken tijdens het symposium ‘De blik vooruit: Kanker in de toekomst’.

Nieuwe cijfers over kanker over de jaren 2000-2023

Ook gisteren kwamen minder rooskleurige cijfers naar buiten, maar dan over de jaren 2000 tot en met 2023. Nederlanders onder de 50 jaar krijgen vaker bepaalde vormen van kanker. Onderzoek van het World Cancer Research Fund (WCRF) naar 2000 tot 2023 laat vooral een toename van darm-, nier- en leverkanker zien; bij vrouwen ook baarmoederhalskanker.

🎀 Pink Ribbon en Internationale Dag Op 1 oktober startte de Borstkankermaand 2026 van Pink Ribbon. Dit jaar staat de gedachte centraal ‘dat borstkanker dichterbij is dan je denkt’. Op 13 oktober is het de Internationale Dag van de uitgezaaide borstkanker.

Bij deze soorten kanker wordt de hoogste groei verwacht

Dat het aantal kankerdiagnoses op termijn naar 170.000 stijgt, is niet zo raar. De toename van het aantal ouderen in Nederland is hiervoor namelijk de belangrijkste verklaring. Het absolute aantal diagnoses neemt bij vrijwel alle kankersoorten toe. Bij vrouwen wordt de grootste groei verwacht bij huidkanker, borstkanker, longkanker en hematologische maligniteiten (kwaadaardige aandoeningen van het bloed, beenmerg of lymfestelsel). Bij mannen gaat het vooral om huidkanker, prostaatkanker, hematologische maligniteiten en blaaskanker.

Maagkanker is de enige kankersoort waarvan het aantal diagnoses bij zowel vrouwen als mannen naar verwachting verder afneemt. Bij mannen daalt ook het aantal diagnoses van onder andere longkanker.

Preventie moet een deel van de diagnoses voorkomen

Volgens het IKNL is een deel van de toekomstige diagnoses te voorkomen door in te zetten op preventie. Roken, alcoholgebruik, overgewicht, onvoldoende lichaamsbeweging en blootstelling aan uv-straling verhogen het risico op verschillende vormen van kanker. Zo stijgt het risico op melanoom van de huid, een kankersoort die grotendeels veroorzaakt wordt door blootstelling aan uv-straling.

Ook het gemiddelde risico op lever- en schildklierkanker, die samenhangen met overgewicht, neemt toe. Daarnaast is bij mannen een afname in het risico op longkanker te zien, door een afname van het aantal rokers in deze groep in de afgelopen decennia.

Ernst Kuipers maakt zich zorgen

De toekomstige cijfers vergroten de vraag naar controles, ondersteuning en zorg voor de langetermijngevolgen van kanker en de behandeling ervan. Ernst Kuipers, voorzitter van de raad van bestuur van DICA-IKNL: „Zonder gerichte maatregelen dreigt de vraag naar oncologische zorg sneller te groeien dan de beschikbare capaciteit. Dat raakt niet alleen patiënten, maar de hele samenleving. Investeren in preventie, innovatie, passende zorg en een toekomstbestendige inrichting van de kankerzorg is geen keuze meer, maar een noodzaak.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





Vorige Volgende

Reacties