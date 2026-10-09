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Supermarkten slaan alarm om biologisch chiazaad: te veel pesticiden in dít merk

Chiazaad staat bekend als een gezonde toevoeging aan je ontbijt of smoothie. Maar wie denkt met deze kleine zaadjes altijd een gezonde keuze te maken, komt bedrogen uit. Verschillende supermarkten roepen namelijk een bepaald merk biologisch chiazaad terug.

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In het product is namelijk een gehalte aan pesticiden aangetroffen die hoger is dan wettelijk is toegestaan. Klanten worden daarom dringend verzocht het product niet te eten en terug te brengen naar de winkel.

Om welk chiazaad gaat het?

Het gaat om verpakkingen van 275 gram chiazaad van het merk Bio+, met de streepjescode 8718989059163. De verpakkingen hebben een houdbaarheidsdatum tot mei 2028. Supermarkten DekaMarkt, Dirk, PLUS en Nettorama roepen het chiazaad terug. Klanten die het product hebben gekocht, kunnen het zonder bon terugbrengen naar de winkel waar het is gekocht. Zij krijgen hun geld terug.

Wat zijn pesticiden en waarom zijn ze gevaarlijk?

Pesticiden zijn bestrijdingsmiddelen die onder meer worden gebruikt om gewassen te beschermen tegen insecten, schimmels en onkruid. Sommige pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, afhankelijk van de stof en de hoeveelheid waaraan iemand wordt blootgesteld. Daarom gelden er wettelijke maximumgehalten voor resten van bestrijdingsmiddelen in voedsel. Een overschrijding van zo’n grens betekent overigens niet automatisch dat er direct gevaar is voor de gezondheid.

Ook in biologische producten kunnen resten van pesticiden terechtkomen, bijvoorbeeld doordat bestrijdingsmiddelen overwaaien van nabijgelegen landbouwgrond of via vervuild grondwater. Ook vervuilde opslagkisten of fraude kunnen een oorzaak zijn.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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