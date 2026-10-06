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WCRF ziet kanker toenemen bij Nederlanders onder de 50: vooral deze 4 soorten vallen op

Nederlanders onder de 50 krijgen vaker bepaalde vormen van kanker. Onderzoek van het World Cancer Research Fund (WCRF) naar 2000 tot 2023 laat vooral een toename van darm-, nier- en leverkanker zien; bij vrouwen ook baarmoederhalskanker. Waarom juist jongere volwassenen vaker worden getroffen, is nog onduidelijk.

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Het WCRF deed onderzoek naar mensen onder de 50 uit verschillende landen. Onder andere Nederland werd onder de loep genomen. Er werd gekeken naar de absolute aantallen van twaalf specifieke kankersoorten in zowel het jaar 2000 als in 2023. Onderzoekers kwamen tot een verontrustende conclusie.

Deze 4 soorten kanker nemen toe bij Nederlanders onder de 50

Jonge Nederlanders krijgen steeds vaker de diagnose kanker, is de conclusie uit het onderzoek. Er worden tegenwoordig meer nieuwe gevallen van verschillende soorten kanker vastgesteld dan voorheen. Mensen jonger dan 50 jaar krijgen vaker een diagnose dan de generaties in dezelfde leeftijdsgroep voor hen. „Kortom”, zeggen onderzoekers. „We zien een toename van bepaalde kankersoorten bij jongere mensen.”

Ook konden onderzoekers vaststellen welke soorten kanker vaker werden gediagnosticeerd. „Door de gegevens te analyseren en statistisch significante trends in de tijd te identificeren, konden we veranderingen in het aantal gevallen van verschillende locatiespecifieke kankers vaststellen.”

In Nederland hebben mannen aanzienlijk meer kans om een kankerdiagnose te krijgen voor de dikke darm, nieren en lever. Vrouwen hebben ook aanzienlijk meer kans op kanker aan hun dikke darm, nieren en lever, maar ook de baarmoederhals.

Waarom krijgen mensen onder de 50 vaker kanker?

Hoe het komt dat jonge mensen vaker kanker krijgen, is voor onderzoekers nog niet helemaal duidelijk. Wel zegt het WCRF vermoedens te hebben. Het gaat bijvoorbeeld om het hebben van een ongezonde levensstijl. „Inclusief overgewicht en obesitas, weinig lichaamsbeweging en een voedingspatroon met veel rood en bewerkt vlees, fastfood, suikerhoudende dranken en weinig vezels.”

Onderzoekers benadrukken het belang van een gezond dieet. „Ongeveer 40 procent van de kankers wordt als te voorkomen beschouwd, omdat ze toe te schrijven zijn aan beïnvloedbaar gedrag. Naarmate de frequentie van dit gedrag in een populatie verandert, verandert ook de frequentie van kanker.”

WCRF onderzoekt leefstijl, milieu en darmmicrobioom als mogelijke oorzaken

Ook vermoeden onderzoekers dat veranderingen in het milieu een rol zouden kunnen spelen, en hoe onze darmmicrobiomen invloed hebben op ziektevorming. Een derde, logische verklaring is dat er tegenwoordig meer bewustwording is over kanker. „Een toename van het aantal kankergevallen kan deels te wijten zijn aan een betere diagnose”, zeggen onderzoekers.

„In vergelijking met voorgaande generaties zijn jongere volwassenen zich tegenwoordig beter bewust van de tekenen en symptomen van kanker en zullen ze daardoor eerder medische hulp zoeken wanneer ze deze ervaren.” Dat verklaart volgens onderzoekers alleen niet de volledige toename van nieuwe kankerdiagnoses bij mensen onder de 50.

Kanker op jonge leeftijd wordt belangrijke onderzoeksprioriteit

Of darm-, nier-, lever- en baarmoederhalskanker goed te genezen zijn, ligt aan wanneer de ziekte wordt ontdekt. Hoe eerder de kanker wordt ontdekt, hoe beter deze te behandelen is. Onderzoekers van het WCRF gaan intussen door met hun onderzoek. „Het begrijpen van kankers die op jonge leeftijd ontstaan, is nu een belangrijke onderzoeksprioriteit.”

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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