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Slechts 1 op de 3 Nederlanders slaapt goed, blijkt uit onderzoek: stress is de grootste boosdoener

Moe wakker worden, weinig energie hebben en sneller geïrriteerd zijn: veel Nederlanders herkennen de gevolgen van slechte slaap. Volgens onderzoek van Univé slaapt slechts 1 op de 3 Nederlanders naar eigen zeggen goed. Stress speelt daarbij een grote rol.

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Nu de wintertijd bijna ingaat (in de nacht van 24 op 25 oktober) en de dagen korter worden, toont het onderzoek een duidelijk verschil tussen het belang dat Nederlanders aan slaap hechten en hoe zij hun eigen nachtrust ervaren.

Helft van Nederlanders heeft minder energie na slechte nachtrust

Goed en voldoende uren slapen is belangrijk voor je gezondheid. De helft van de Nederlanders merkt dat ze minder energie of zin hebben om dingen te ondernemen als ze slecht slapen. 2 op de 5 zijn sneller geïrriteerd en een derde heeft meer moeite met concentreren, onthouden of fysiek presteren. Driekwart van de Nederlanders ervaart periodes waarin zij minder goed slapen.

„Dat zoveel mensen het belang van slaap erkennen, maar slechts een derde positief is over de eigen slaapkwaliteit, valt op. Slaap raakt direct aan hoe mensen zich overdag voelen en functioneren. Juist daarom is het belangrijk om te begrijpen waar mensen tegenaan lopen en welke praktische informatie hen kan helpen om de slaapkwaliteit te verbeteren”, zegt Angelique Holtman, manager Zorg bij Univé.

7 tot 8 uur slaap: waarom haalt slechts een derde van de Nederlanders dat?

Voor een kwart van de Nederlanders begint het probleem al bij in slaap vallen; dat lukt bij hen niet of heel moeilijk. Daar staat tegenover dat de helft juist makkelijk in slaap valt, maar een deel van hen heeft weer moeite met doorslapen. Bij een derde lukt dat wél, een kwart slaagt daar niet in. Ongeveer een derde wordt moe wakker.

De grootste boosdoener? Stress. Maar ook een te warme of te koude slaapomgeving en gezondheidsproblemen worden vaak genoemd. En tot slot de slaapduur: hoeveel uur slaap is volgens Nederlanders normaal? Voor het overgrote deel is dat 7 tot 8 uur slaap. Maar in de praktijk zegt slechts een derde dit aantal uren per nacht te halen. Bijna 1 op de 3 Nederlanders vindt minder dan 7 uur normaal.

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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