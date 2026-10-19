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Slaap je beter nu het buiten kouder wordt? Onderzoekers ontdekken opvallende rol van temperatuur

Val je makkelijker in slaap nu de nachten kouder worden? Onderzoek naar het slaapritme van drie bevolkingsgroepen laat zien dat mensen vaak gaan slapen als de omgevingstemperatuur daalt. Mogelijk speelt temperatuur een grotere rol bij het inslapen dan gedacht.

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In de wetenschap wordt gedacht dat licht de belangrijkste factor is om wel of niet in slaap te vallen. Licht speelt nog steeds een belangrijke rol, maar ook de temperatuur lijkt ertoe te doen. Zo blijkt uit onderzoek dat slaaptijden niet overeenkomen met een dag-nachtcyclus, maar met de schommelingen in de omgevingstemperatuur.

Onderzoek bij 3 bevolkingsgroepen: mensen vielen in slaap terwijl de temperatuur daalde

Voor het onderzoek werd het slaapritme van drie inheemse stammen gevolgd: de Hadza, Tsimane en San. Zij maken geen gebruik van moderne uitvindingen als airco of lampen om aan te zetten als het donker is. Op die manier konden onderzoekers kijken naar het natuurlijke slaappatroon van mensen, zonder dat moderne uitvindingen de slaap zouden beïnvloeden.

Daaruit kwamen een aantal bijzondere bevindingen. „We ontdekten dat de nachtelijke slaapperiode bij de Hadza altijd begon tijdens een periode van dalende omgevingstemperatuur”, valt te lezen in het onderzoek. „En we zagen een vergelijkbaar patroon bij de Tsimane. Zowel in de winter als in de zomer vond slaap plaats tijdens de periode van dalende omgevingstemperatuur. Het ontwaken vond plaats rond het laagste punt van het dagelijkse temperatuurritme.”

De mensen van de inheemse stammen sliepen ongeveer evenveel als mensen uit de ‘moderne’ wereld.

Waarom de Hadza, Tsimane en San niet allemaal rond zonsopgang wakker worden

Licht lijkt dus wel een rol te spelen in of mensen wel of niet lekker kunnen slapen, maar mogelijk is die rol minder belangrijk dan eerder gedacht. Zo werden de meeste inheemse stammen al wakker voor zonsopgang. Een stam, de San, werd juist wakker ná zonsopgang. Ook hierbij lijkt temperatuur een rol te spelen.

„Onze gegevens suggereren dat de omgevingstemperatuur verantwoordelijk zou kunnen zijn voor het verschil tussen deze groepen en een belangrijke bepalende factor zou kunnen zijn voor het tijdstip en de duur van de slaap, onafhankelijk van de lichtintensiteit.”

Waarom een dalende lichaamstemperatuur belangrijk kan zijn bij het inslapen

Volgens onderzoekers kan er een logische verklaring zijn voor waarom we beter slapen als de temperatuur lager is. „De synchronisatie die we observeerden tussen de daling van de omgevingstemperatuur en de slaap onder traditionele omstandigheden is mogelijk geëvolueerd om energie te besparen door het temperatuurverschil tussen lichaam en omgeving en het daaruit voortvloeiende warmteverlies te verminderen.”

Met andere woorden: het kost veel energie om jezelf warm te houden wanneer de temperatuur daalt. Vanuit een evolutionair oogpunt zou slaap dus een handige uitkomst zijn. Je zorgt ervoor dat je lichaamstemperatuur kan dalen, zonder dat het je veel moeite kost.

„Individuen zijn mogelijk minder vatbaar voor slapeloosheid, omdat ze worden blootgesteld aan een dalende omgevingstemperatuur op het moment dat ze in slaap vallen en niet actief warmte hoeven af ​​te voeren om de lichaamstemperatuurdaling te bereiken die gepaard gaat met het inslapen.”

Helpt een open slaapkamerraam bij beter slapen? Dit weten onderzoekers nog niet

Daarom ’s nachts maar je raam openzetten als het buiten koud is? Dat is misschien iets te enthousiast. Er is namelijk niet duidelijk of er een ideale temperatuur of een ideaal temperatuurverschil is om in slaap te vallen. Ook tot in hoeverre de temperatuur onze biologische klok beïnvloedt, moet nog duidelijk worden.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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