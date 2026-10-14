Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bij 1 op de 3 Nederlanders te veel PFAS in kraanwater: hoogleraar raadt flessenwater toch af

Bij ruim een derde van de Nederlanders bevat kraanwater meer PFAS dan het RIVM adviseert, blijkt uit Greenpeace-onderzoek. Toch raadt hoogleraar Annemarie van Wezel flessenwater af. Hoe kan kraanwater dan nog steeds de beste keuze zijn?

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Van Wezel is hoogleraar Environmental Quality and Health en vindt dat je beter gewoon de kraan kunt opendraaien. Flessenwater kopen of zelf een filter installeren is volgens haar niet de oplossing.

PFAS zijn chemische stoffen die onder meer worden gebruikt om producten water-, vet- en vuilafstotend te maken. Ze zitten bijvoorbeeld in bepaalde antiaanbaklagen en regenkleding. Het probleem is dat deze stoffen nauwelijks afbreken en daardoor lang in het milieu blijven. Zo komen ze ook terecht in bronnen waar drinkwater van wordt gemaakt.

De zorgen zijn niet onterecht. Uit recent onderzoek van Greenpeace blijkt dat bij ruim een derde van de Nederlandse bevolking de hoeveelheid PFAS in kraanwater boven de advieswaarde van het RIVM ligt. Betekent dat dat je het kraanwater beter kunt laten staan? Het RIVM, maar ook Van Wezel, ziet weinig redenen om over te stappen op flessenwater.

Waarom hoogleraar Van Wezel flessenwater afraadt ondanks PFAS

„De drinkwaterbedrijven doen heel veel om PFAS eruit te halen”, vertelt Van Wezel. Hoeveel PFAS er in het water zit, verschilt per regio en waterbron. Vooral drinkwater dat wordt gemaakt van oppervlaktewater bevat gemiddeld meer PFAS dan water uit grondwater. Dat betekent alleen niet dat flessenwater altijd de betere keuze is.

Volgens Van Wezel kun je het kraanwater in Nederland gewoon blijven drinken. „De kwaliteit wordt goed gecontroleerd. Het is niet perfect, er zijn problemen, maar het alternatief is echt onaantrekkelijker.” En dat alternatief is ook nog eens duurder. Flessenwater kost aanzienlijk meer dan kraanwater en is minder goed voor het milieu. Plastic flessen moeten worden gemaakt en vervoerd. Glazen flessen moeten na gebruik worden ingezameld en schoongemaakt. Bovendien is flessenwater niet gegarandeerd vrij van PFAS.

Helpt een waterfilter tegen PFAS? Dit risico ziet de hoogleraar

Wie PFAS liever zoveel mogelijk wil vermijden, denkt misschien aan een extra waterfilter op de kraan. Maar ook dat raadt Van Wezel niet zomaar aan. Niet elk filter haalt PFAS uit het water en bovendien kan een slecht onderhouden filter de waterkwaliteit juist verslechteren. „Voor je het weet, groeit er een bacterie in en verslechtert het eigenlijk de kwaliteit van je water”, waarschuwt ze. Een filter installeren geeft dus niet automatisch de zekerheid dat je gezonder water drinkt. Het water koken voor je het drinkt, haalt ook niks uit.

RIVM: Nederlanders krijgen via voedsel ruim 3 keer zoveel PFAS binnen

Dat je kraanwater kunt blijven drinken, betekent niet dat er geen probleem is. Via verschillende routes krijgen Nederlanders meer PFAS binnen dan wenselijk is. Naast drinkwater speelt vooral voedsel een belangrijke rol. Uit een risicobeoordeling van het RIVM blijkt dat Nederlanders gemiddeld meer dan drie keer zoveel PFAS via voedsel binnenkrijgen als via drinkwater.

„Je krijgt PFAS via diverse bronnen en we weten dat we te veel binnenkrijgen”, zegt Van Wezel. Daarom ligt de belangrijkste oplossing volgens de hoogleraar niet bij consumenten die flessenwater kopen of zelf hun water filteren. Er moet vooral worden voorkomen dat PFAS in onze waterbronnen terechtkomen. Drinkwaterbedrijven blijven ondertussen investeren in zuivering om de hoeveelheid PFAS in het drinkwater zo laag mogelijk te houden.

Haar advies is dus om gewoon kraanwater te blijven drinken. De PFAS-vervuiling moet serieus worden aangepakt, maar massaal overstappen op flessenwater is volgens Van Wezel niet de oplossing en ook niet per se gezonder.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties