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Wetenschappers ontdekken Italiaans dorp waar opvallend veel vrouwen 100 worden: dit zijn de cijfers

Mensen die in een blauwe zone leven, hebben vaak het geluk dat ze ouder worden dan gemiddeld. En mogelijk is er nu een nieuwe blauwe zone ontdekt. Wetenschappers hebben op Sardinië namelijk een dorpje gevonden waar tientallen mensen ouder werden dan 100 jaar.

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Vooral vrouwen blijken er uitzonderlijk lang te leven.

Bolotana op Sardinië mogelijk nieuwe hotspot voor honderdjarigen

Er lijkt sowieso iets in de grond van Sardinië te zitten: in 1999 bleek al dat mannen daar opvallend oud werden. Een groep afgelegen dorpen werd daarom destijds aangemerkt als een van de vijf blauwe zones ter wereld. En nu komt daar mogelijk nog een dorpje bij.

Het gaat om Bolotana, dat in het midden van Sardinië ligt, op ongeveer 100 kilometer van de oorspronkelijke blauwe zone van het eiland. Elk jaar wordt hier wel weer een inwoner 100 jaar.

38 van de 3060 werden ouder dan 100

Voor het onderzoek werden de gegevens geanalyseerd van mensen die tussen 1900 en 1925 in Bolotana zijn geboren. De wetenschappers ontdekten dat 38 van deze 3060 mensen ouder dan 100 jaar zijn geworden. Hierbij lag hun levensverwachting 57 procent hoger dan het Italiaanse nationale gemiddelde.

Vooral de vrouwen in Bolotana worden oud. Hun kans om 100 te worden is drie keer zo groot als die van de meeste westerse vrouwen, vertelt hoofdonderzoeker Giovanni Mario Pes aan The Guardian. Volgens het onderzoek zal 13 procent van de vrouwen die de leeftijd van 70 bereiken, ook de leeftijd van 100 jaar halen. Over wat er precies voor zorgt dat de inwoners van Bolotana zo oud worden, wil Pes niet speculeren.

Eerder werden deze gebieden al aangemerkt als blauwe zones:

Okinawa (Japan)

Sardinië (Italië), specifiek de regio Barbagia/Seulo

Nicoya (Costa Rica)

Ikaria (Griekenland)

Loma Linda (Californië, Verenigde Staten)

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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