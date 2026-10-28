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Onderzoekers zien opvallend verschil: wie sport voor zijn plezier, beweegt vaker én langer dan gedacht

Sport je om af te vallen, maar verdwijnt je motivatie na een paar weken? Nieuw onderzoek van Maastricht University onder 98 vrouwen laat zien dat plezier in bewegen samenhangt met vaker en langer actief zijn.

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Waarom lukt het de één wel om het sporten vol te houden, terwijl de ander alweer afhaakt? Het antwoord lijkt deels te liggen in waarom je eigenlijk sport. Onderzoek van Maastricht University laat zien dat mensen die bewegen omdat ze het leuk vinden, gemiddeld vaker en langer actief zijn. En dat is misschien goed nieuws voor iedereen die een hekel heeft aan de loopband.

Maastricht University onderzoekt sportmotivatie bij 98 vrouwen

We denken bij het volhouden van sporten al snel aan discipline. Gewoon gaan, ook als je geen zin hebt. Maar volgens het onderzoek speelt motivatie een belangrijke rol.

Voor de studie werden 98 vrouwen gedurende twee weken gevolgd. Met behulp van smartphones onderzochten de wetenschappers hoeveel de deelnemers bewogen en wat hen motiveerde om te sporten.

De onderzoekers keken daarbij naar verschillende redenen om te bewegen. Bijvoorbeeld om gezonder of fitter te worden, om het uiterlijk te veranderen of simpelweg omdat iemand sporten leuk vindt. En juist die laatste reden viel op.

Sporten voor je plezier hangt samen met vaker én langer bewegen

De mensen die aangaven dat ze sporten omdat ze het leuk vinden, blijken vaker te bewegen en waren ook langer actief. Bij deelnemers die vooral sportten om hun uiterlijk te verbeteren, vonden de onderzoekers geen duidelijk verband tussen die motivatie en hoe vaak of hoe lang ze bewogen.

Ook sporten voor je gezondheid of conditie betekende niet automatisch dat deelnemers langer bewogen. Sterker nog: in dit onderzoek hing die motivatie samen met een kortere duur van de activiteit.

Dat betekent natuurlijk niet dat je voortaan maar moet stoppen met sporten als je doel is om af te vallen of fitter te worden. Wel laat het onderzoek zien dat plezier een belangrijke rol kan spelen bij het volhouden van bewegen.

Geen plezier in de sportschool? Ook dansen of fietsen telt als beweging

Misschien is de oplossing dus niet om jezelf nóg harder te pushen, maar om iets te zoeken wat je daadwerkelijk leuk vindt. Word je gelukkig van een rondje hardlopen? Ga vooral rennen. Liever dansen, fietsen, zwemmen of een potje padel met vrienden? Ook prima. Want als je iedere keer met tegenzin naar de sportschool gaat, omdat je vindt dat het moet, wordt het een stuk lastiger om er een gewoonte van te maken. En misschien is dat precies waarom sommige mensen jarenlang blijven sporten, terwijl anderen na een paar weken alweer afhaken.

De beste sport is misschien niet die waarmee je het snelst resultaat ziet, maar de sport waar je daadwerkelijk zin in hebt. Dus voordat je jezelf opnieuw een abonnement op de sportschool cadeau doet, is er misschien één vraag die je beter eerst kunt beantwoorden: Welke vorm van bewegen vind ik eigenlijk leuk?

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