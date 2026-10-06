Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Stoptober: Monica Geuze (31) deelt haar grootste obstakels bij het stoppen met roken

Stoppen met roken is natuurlijk voor veel mensen lastig en niet iedereen is open over die struggles. Dat lastige geldt ook voor presentatrice Monica Geuze, die haar obstakels – aan het begin van Stoptober – echter wél online heeft gezet.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Monica Geuze deelt op TikTok vandaag dat zij probeert te stoppen met roken. De vlogger (waarmee ze ooit stopte en daarmee het NOS Journaal haalde) noemt het „allesbehalve makkelijk”. In een video gaat het over de obstakels waar zij in deze eerste week van de jaarlijkse ‘stopmaand’ Stoptober tegenaan loopt. Duizenden mensen gaan de komende vier weken, net als Monica Geuze, proberen om van hun verslaving aan sigaretten af te komen. Ze doen mee aan de tiende Stoptober.

👇 'Supporters van Stoptober' Stoptober staat dit jaar in het teken van een 28-daagse stopreis, met bijna dagelijks online support. Het supportteam met Patty Brard, kickbokser Remy Bonjasky, influencer Lotte van Eijk, longpatholoog Danielle Cohen en ex-deelnemer Anja gaat alle stoppers online en live helpen om het stoppen met roken vol te houden. Presentator Koen Pieter van Dijk is dit jaar zowel supporter als stopper. Een speciale Stoptoberbus met het supportteam rijdt door Nederland om deelnemers te verrassen en hen door moeilijke momenten heen te helpen.

Monica Geuze vindt stoppen met roken echt, echt, echt moeilijk

Monica Geuze heeft vandaag een update over stoppen met roken gegeven. „Het is nog steeds gelukt, tot nu toe”, geeft zij aan. „Ik ben begonnen met stoppen en dat hou ik nu vol.” Er volgt een maar: „Ik heb het allesbehalve makkelijk. Ik heb mezelf gisteravond verplicht op de bank te zitten, thuis te zijn en niks te gaan doen. Ook vandaag probeer ik zoveel mogelijk sociale activiteiten te vermijden. Dat lukt bijna niet, want het is lekker weer. Je wilt naar buiten. Ik heb het er echt, echt, echt heel moeilijk mee.”

Leestip: Stoppen met roken? Onderzoek toont aan dat dít een effectieve methode is

Geuze denkt meer dan ooit aan roken (of juist aan stoppen met roken). „Ik denk dat dat erbij hoort. Ze zeggen ook dat je beter gaat slapen. Dat klopt, ik heb vannacht 9,5 uur geslapen.” Er zit bij Monica Geuze echter ook iets tegen: luisteren naar het boek over stoppen met roken van Allen Carr. Ze legt uit: „De manier waarop dat wordt voorgelezen, vind ik zo vervelend. Ik zou daar bijna van gaan roken. Dat ligt aan mij, ik weet het.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





Vorige Volgende

Reacties