Stoptober: Monica Geuze (31) deelt haar grootste obstakels bij het stoppen met roken
Stoppen met roken is natuurlijk voor veel mensen lastig en niet iedereen is open over die struggles. Dat lastige geldt ook voor presentatrice Monica Geuze, die haar obstakels – aan het begin van Stoptober – echter wél online heeft gezet.
Monica Geuze deelt op TikTok vandaag dat zij probeert te stoppen met roken. De vlogger (waarmee ze ooit stopte en daarmee het NOS Journaal haalde) noemt het „allesbehalve makkelijk”. In een video gaat het over de obstakels waar zij in deze eerste week van de jaarlijkse ‘stopmaand’ Stoptober tegenaan loopt. Duizenden mensen gaan de komende vier weken, net als Monica Geuze, proberen om van hun verslaving aan sigaretten af te komen. Ze doen mee aan de tiende Stoptober.
Monica Geuze vindt stoppen met roken echt, echt, echt moeilijk
Monica Geuze heeft vandaag een update over stoppen met roken gegeven. „Het is nog steeds gelukt, tot nu toe”, geeft zij aan. „Ik ben begonnen met stoppen en dat hou ik nu vol.” Er volgt een maar: „Ik heb het allesbehalve makkelijk. Ik heb mezelf gisteravond verplicht op de bank te zitten, thuis te zijn en niks te gaan doen. Ook vandaag probeer ik zoveel mogelijk sociale activiteiten te vermijden. Dat lukt bijna niet, want het is lekker weer. Je wilt naar buiten. Ik heb het er echt, echt, echt heel moeilijk mee.”
Leestip: Stoppen met roken? Onderzoek toont aan dat dít een effectieve methode is
Geuze denkt meer dan ooit aan roken (of juist aan stoppen met roken). „Ik denk dat dat erbij hoort. Ze zeggen ook dat je beter gaat slapen. Dat klopt, ik heb vannacht 9,5 uur geslapen.” Er zit bij Monica Geuze echter ook iets tegen: luisteren naar het boek over stoppen met roken van Allen Carr. Ze legt uit: „De manier waarop dat wordt voorgelezen, vind ik zo vervelend. Ik zou daar bijna van gaan roken. Dat ligt aan mij, ik weet het.”
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