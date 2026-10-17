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Minder pijn bij bloedprikken? Onderzoek laat zien welke trucje daarbij kan helpen

Mozart, rustgevende muziek of je favoriete hit: wat helpt het beste tegen pijn bij bloedprikken? Onderzoekers in Zürich vergeleken vier groepen met in totaal 204 deelnemers. Vooral zelfgekozen muziek bleek samen te hangen met lagere pijnscores.

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De deelnemers werden opgedeeld in vier groepen en kregen verschillende soorten muziek te horen: de eerste groep luisterde naar een nummer van Mozart, de tweede naar een zelfgekozen lievelingsnummer, de derde naar een kalm, ontspannend stuk, en de vierde groep hoorde helemaal niets.

Onderzoek onder 204 mensen: favoriete muziek hangt samen met minder prikpijn

Onderzoekers waren benieuwd welke invloed muziek had op de pijn van mensen. Allerlei lievelingsnummers werden opgegeven door deelnemers van het onderzoek: van Adele tot Michael Jackson, en AC/DC tot Tool. Nadat de prik was gegeven, gaven patiënten na 30 seconden en na twee minuten hun pijn een score op een schaal van 1 tot 10.

Het blijkt dat alleen een zelfgekozen lievelingsnummer invloed heeft op de pijn die mensen voelen. Zowel na dertig seconden als na twee minuten gaven patiënten die ‘hun’ nummer hoorden, hun pijn een lager cijfer dan de groep die bijvoorbeeld in stilte werd geprikt.

Mozart hielp sommige patiënten, maar rustgevende muziek liet geen duidelijk effect zien

Opvallend is dat muziek ook beter helpt naarmate een prik langer geleden is. Onderzoekers vermoeden dat de aandacht van patiënten eerst volledig uitgaat naar de naald, en daarna de muziek een afleiding kan bieden.

Ook Mozart lijkt een verzachtende rol te hebben, blijkt uit het onderzoek. Zijn nummer Sonate voor twee piano’s KV 448 zorgde bij 71 mensen die al pijn hadden voor een afname in hun pijn. Het ontspannende nummer haalde voor mensen niks uit. Volgens onderzoekers komt dat doordat het om een zacht, traag en eentonig nummer gaat, dat nauwelijks werd opgemerkt door deelnemers van het onderzoek. De groep die geen muziek had, had daar logischerwijs ook geen profijt van enige afleiding.

Helpt muziek ook bij langere ingrepen? Onderzoekers willen meer bewijs

Of de onderzoeksresultaten ook een verschil gaan maken tijdens het prikken van mensen, is nog zeer de vraag. Er moet volgens onderzoekers verder gekeken worden naar of muziek kan helpen bij het verlichten van pijn op de lange termijn. „De ingreep, in dit geval de venapunctie, bestond slechts uit een kortdurende pijn met een dunne naald.” Mogelijk kan muziek ook voordelen hebben tijdens ingrepen die langer pijnlijk zijn.

In Zürich zien ze in ieder geval genoeg reden om muziek op te zetten tijdens het prikken. In Nederland doen we dat vooralsnog niet. Mocht je een enorme prikangst hebben, kun je altijd nog je eigen oortjes indoen.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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