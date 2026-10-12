Milou (22) had orgaandonatie nodig voor haar knie: ‘De match moest een jongere zijn die was overleden, dat vond ik moeilijk’
Een onderzoek naar orgaandonatie heeft resultaten opgeleverd die je haast tegenstrijdig kunt noemen. Ruim driekwart van de Nederlanders vindt orgaan- en weefseldonatie namelijk belangrijk en 80 procent vindt het goed dat er aandacht voor is. Tegelijkertijd stelt een op de drie Nederlanders nooit over orgaandonatie te praten. Milou en Nico werden er juist door geholpen.
Resultaten van het onderzoek onder duizend Nederlanders zijn vandaag naar buiten gebracht door de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). 81 procent van de ondervraagden heeft veel tot zeer veel waardering voor mensen die ervoor kiezen organen of weefsel te doneren. Directeur Naomi Nathan van NTS: „Dat zijn hoopgevende cijfers. We mogen concluderen dat Nederlanders orgaandonatie belangrijk vinden en zien hoe waardevol het kan zijn. Tegelijkertijd zien we dat 32 procent van de Nederlanders er nooit over praat en 33 procent een enkele keer. Het gesprek over orgaandonatie is dus zeker niet vanzelfsprekend.”
Leestip: 1 op de 4 Nederlanders durft door prikangst geen donor te worden.
Voor de knie van Milou moest een jong persoon overlijden
Verpleegkunde Milou (22) kreeg op haar 17e een knieblessure. Na een paar operaties en lang revalideren zonder resultaat kwam er een oplossing: een gedoneerde meniscus. Ze had geen idee dat dit bestond. Milou, die een half jaar in een rolstoel zat terwijl haar vrienden gingen feesten: „Ze moesten wel een goede match vinden: het moest van iemand zijn die jong was overleden. Dat vond ik wel lastig, iets ontvangen van een jong overleden iemand. Ik mocht erover nadenken en heb het met veel mensen besproken.”
Hoe het nu gaat? „De pijn is niet helemaal weg, maar ik kan weer uitgaan, fietsen, roeien en werken. Ik heb een bijbaan als barista. En ik studeer Verpleegkunde, omdat ik in het ziekenhuis heb gemerkt hoe belangrijk het is om goede zorg te ontvangen. Ik dacht: dat past wel bij mij.”
Nico had taaislijmziekte en had daardoor een longfunctie van nog maar 16 procent. Bij de minste beweging kreeg hij het al benauwd. Nico kreeg donorlongen en zegt: „Ik kan spontane dingen doen. Afspreken met vrienden bijvoorbeeld en na het sporten nog een rondje fietsen. Ik kan volop genieten van het leven.” Op de in het kader genoemde campagnewebsite vind je nog veel meer persoonlijke verhalen over orgaandonatie.
Orgaandonatie is geen gemakkelijk gespreksonderwerp
Met de jaarlijkse Week van het Donorgesprek houdt de NTS orgaandonatie onder de aandacht. Nathan: „Dat blijft nodig, want het onderzoek laat ook zien dat mensen een aanleiding nodig hebben om er met hun naasten over te praten. Het is natuurlijk geen gemakkelijk gespreksonderwerp. Maar het is heel belangrijk om van elkaar te weten hoe je over orgaan- en weefseldonatie denkt en welke keuze je in het Donorregister hebt gemaakt. Daarmee help je jouw naasten te doen wat jij wil. Dat geeft heel veel rust bij het afscheid van een dierbare.”
De directeur-bestuurder geeft aan wat orgaandonatie betekent: „Je geeft leven door. Voor patiënten betekent het een tweede kans op een gezonder en gelukkiger leven. En ook dat zij zelf weer van waarde kunnen zijn voor een ander. Er bestaat geen waardevoller geschenk dan de donatie van een orgaan of weefsel. Daar zijn wij de donoren bijzonder dankbaar voor.”
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