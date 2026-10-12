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Milou (22) had orgaandonatie nodig voor haar knie: ‘De match moest een jongere zijn die was overleden, dat vond ik moeilijk’

Een onderzoek naar orgaandonatie heeft resultaten opgeleverd die je haast tegenstrijdig kunt noemen. Ruim driekwart van de Nederlanders vindt orgaan- en weefseldonatie namelijk belangrijk en 80 procent vindt het goed dat er aandacht voor is. Tegelijkertijd stelt een op de drie Nederlanders nooit over orgaandonatie te praten. Milou en Nico werden er juist door geholpen.

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Resultaten van het onderzoek onder duizend Nederlanders zijn vandaag naar buiten gebracht door de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). 81 procent van de ondervraagden heeft veel tot zeer veel waardering voor mensen die ervoor kiezen organen of weefsel te doneren. Directeur Naomi Nathan van NTS: „Dat zijn hoopgevende cijfers. We mogen concluderen dat Nederlanders orgaandonatie belangrijk vinden en zien hoe waardevol het kan zijn. Tegelijkertijd zien we dat 32 procent van de Nederlanders er nooit over praat en 33 procent een enkele keer. Het gesprek over orgaandonatie is dus zeker niet vanzelfsprekend.”

Leestip: 1 op de 4 Nederlanders durft door prikangst geen donor te worden.

👇 Week van het Donorgesprek Vandaag is de Week van het Donorgesprek begonnen. Het thema dit jaar is ‘Van waarde voor een ander’. In Amersfoort (Eemplein) is tot en met 12 november een expositie met fotopanelen te zien. Zes boegbeelden vertellen bij die expo wat orgaandonatie voor hun leven heeft betekend. Meer informatie vind je op de campagnewebsite.

Voor de knie van Milou moest een jong persoon overlijden

Verpleegkunde Milou (22) kreeg op haar 17e een knieblessure. Na een paar operaties en lang revalideren zonder resultaat kwam er een oplossing: een gedoneerde meniscus. Ze had geen idee dat dit bestond. Milou, die een half jaar in een rolstoel zat terwijl haar vrienden gingen feesten: „Ze moesten wel een goede match vinden: het moest van iemand zijn die jong was overleden. Dat vond ik wel lastig, iets ontvangen van een jong overleden iemand. Ik mocht erover nadenken en heb het met veel mensen besproken.”

Hoe het nu gaat? „De pijn is niet helemaal weg, maar ik kan weer uitgaan, fietsen, roeien en werken. Ik heb een bijbaan als barista. En ik studeer Verpleegkunde, omdat ik in het ziekenhuis heb gemerkt hoe belangrijk het is om goede zorg te ontvangen. Ik dacht: dat past wel bij mij.”

Nico had taaislijmziekte en had daardoor een longfunctie van nog maar 16 procent. Bij de minste beweging kreeg hij het al benauwd. Nico kreeg donorlongen en zegt: „Ik kan spontane dingen doen. Afspreken met vrienden bijvoorbeeld en na het sporten nog een rondje fietsen. Ik kan volop genieten van het leven.” Op de in het kader genoemde campagnewebsite vind je nog veel meer persoonlijke verhalen over orgaandonatie.

Orgaandonatie is geen gemakkelijk gespreksonderwerp

Met de jaarlijkse Week van het Donorgesprek houdt de NTS orgaandonatie onder de aandacht. Nathan: „Dat blijft nodig, want het onderzoek laat ook zien dat mensen een aanleiding nodig hebben om er met hun naasten over te praten. Het is natuurlijk geen gemakkelijk gespreksonderwerp. Maar het is heel belangrijk om van elkaar te weten hoe je over orgaan- en weefseldonatie denkt en welke keuze je in het Donorregister hebt gemaakt. Daarmee help je jouw naasten te doen wat jij wil. Dat geeft heel veel rust bij het afscheid van een dierbare.”

De directeur-bestuurder geeft aan wat orgaandonatie betekent: „Je geeft leven door. Voor patiënten betekent het een tweede kans op een gezonder en gelukkiger leven. En ook dat zij zelf weer van waarde kunnen zijn voor een ander. Er bestaat geen waardevoller geschenk dan de donatie van een orgaan of weefsel. Daar zijn wij de donoren bijzonder dankbaar voor.”

Overweeg jij om orgaandonor te worden? Kies een optie Ik ben het al. Ja, ik denk daar over na. Nee. Stem Ik ben het al. Gestemd 70% Ja, ik denk daar over na. Gestemd 8% Nee. Gestemd 22%

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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