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Cafeïne voor het sporten? Onderzoekers zien na 3,5 uur nog effect op explosieve sportprestaties

Cafeïne kan je sportprestaties langer beïnvloeden dan gedacht. Onderzoekers van de Universiteit van Tsukuba zagen dat deelnemers na 3,5 uur nog beter presteerden tijdens korte fietssprints. Daarvoor kregen ze wel een flinke dosis cafeïne binnen.

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En die zware training? Die kan daardoor zelfs iets minder zwaar aanvoelen.

Dat cafeïne je alerter kan maken, hoeven we de gemiddelde koffiedrinker waarschijnlijk niet meer te vertellen. Ook onder sporters wordt cafeïne veel gebruikt om nét wat meer uit een training te halen. Maar hoelang zo’n dosis effect heeft op je sportprestaties, is minder duidelijk. Onderzoekers in Japan namen daarom de proef op de som.

Sporters krijgen 5,5 milligram cafeïne per kilo lichaamsgewicht

Aan het onderzoek deed een groep gezonde jongvolwassenen mee. Zij kregen tijdens verschillende tests cafeïne of een placebo, zonder te weten welke van de twee ze hadden gekregen.

De dosis cafeïne was niet bepaald klein: 5,5 milligram per kilo lichaamsgewicht. Iemand van ongeveer 68 kilo zou daarmee rond de 374 milligram cafeïne binnenkrijgen. Dat komt grofweg overeen met meerdere koppen koffie, afhankelijk van hoe sterk je die zet.

Ongeveer een uur later begonnen de deelnemers aan fietstests. Daarbij moesten ze meerdere keren kort en zo hard mogelijk sprinten. De onderzoekers herhaalden die tests gedurende 3,5 uur.

Cafeïne verbetert sprintvermogen: na 3,5 uur nog effect

De cafeïne bleek daadwerkelijk verschil te maken. Gemiddeld lag het geleverde vermogen tijdens de sprints zo’n 0,5 tot 2,4 procent hoger dan na het innemen van een placebo. Tijdens sommige latere sprints lag het piekvermogen tot 3,7 procent hoger.

Opvallend is vooral dat het effect na 3,5 uur nog steeds aanwezig was. Dat betekent overigens niet dat cafeïne na precies 3,5 uur is uitgewerkt. De onderzoekers stopten toen simpelweg met meten. En cafeïne deed mogelijk nog iets anders: de deelnemers gaven aan dat de inspanning minder zwaar voelde en dat ze minder pijn in hun beenspieren ervoeren.

Waarom cafeïne pijn en inspanning mogelijk minder zwaar laat voelen

De onderzoekers zagen na het gebruik van cafeïne onder meer een hogere hoeveelheid noradrenaline in het bloed. Dat is een stof die betrokken is bij de alertheids- en stressreactie van het lichaam.

Ook steeg de hartslag en werden veranderingen gezien in de ademhaling en bloedstroom in de hersenen. Volgens de onderzoekers kan cafeïne er onder meer voor zorgen dat pijn en inspanning minder sterk worden ervaren. Daardoor lukt het mogelijk om tijdens een zware inspanning nét wat meer vermogen te leveren.

Hoeveel koffie voor het sporten is verstandig?

Wie cafeïne voor het sporten gebruikt, doet dat meestal ongeveer een uur voor de training. Dat sluit ook aan bij dit onderzoek: de deelnemers begonnen zestig minuten na het innemen van de cafeïne met sporten.

Meer is daarbij zeker niet altijd beter. Een hoge cafeïne-inname kan bijvoorbeeld zorgen voor hartkloppingen, rusteloosheid, maag- en darmklachten of slaapproblemen. En drink je ’s avonds nog een flinke hoeveelheid koffie, dan kan een deel van die cafeïne tegen bedtijd nog altijd in je lichaam zitten. Een kop koffie voor het sporten kan dus best een steuntje in de rug geven. Maar voor een betere training hoef je de koffiekan niet meteen leeg te drinken.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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