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‘Gewone’ blauwe bessen uit de supermarkt of wilde blauwe bessen? Dit is het verschil volgens experts

Blauwe bessen staan bekend als een gezonde ‘snack’. Ze zitten vol vitamines, vezels en antioxidanten. Maar wist je dat er een variant bestaat die op sommige punten nóg beter scoort? Wilde blauwe bessen zijn een stuk kleiner dan de exemplaren die je meestal in de supermarkt vindt, maar bevatten juist méér antioxidanten.

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Wie regelmatig blauwe bessen eet, is waarschijnlijk gewend aan de wat grotere exemplaren uit de supermarkt. Toch bestaan er ook wilde blauwe bessen die er net iets anders uitzien. Ze zijn kleiner, vaak donkerder van kleur en hebben een intensere smaak. Volgens voedingsdeskundigen verschillen beide soorten bovendien in voedingswaarde.

Klein, maar boordevol antioxidanten

Wilde blauwe bessen groeien aan lage struiken en komen vooral voor in delen van Noord-Amerika, zoals de Amerikaanse staat Maine en het oosten van Canada. Ze zijn vaak maar half zo groot als de gekweekte blauwe bessen die we kennen uit de supermarkt.

Juist dat kleine formaat maakt ze bijzonder. Volgens diëtist Lauren Manaker, die door lifestylegoeroe Martha Stewart over haar onderzoek naar blauwe bessen werd geïnterviewd, bevatten wilde blauwe bessen per gram meer antioxidanten dan gewone blauwe bessen. Dat komt doordat de kleine vruchten in verhouding meer schil en minder vruchtvlees bevatten. En juist in die schil zitten veel van de stoffen die blauwe bessen zo interessant maken.

Blauwe bessen goed voor je mentale gezondheid Dagelijks blauwe bessen eten lijkt mogelijk iets te veranderen in de darmen. Onderzoekers van Hebrew SeniorLife zagen na drie maanden opvallende veranderingen bij ouderen met lichte depressieve klachten. Ook hun stemming werd onderzocht, maar de resultaten vragen om voorzichtigheid.

Goed voor je hersenen?

Een belangrijke groep antioxidanten in blauwe bessen bestaat uit anthocyanen. Deze natuurlijke kleurstoffen geven de vruchten hun kenmerkende donkerblauwe tot paarse kleur. Anthocyanen worden in wetenschappelijk onderzoek in verband gebracht met mogelijke voordelen voor de hersengezondheid en het verminderen van ontstekingsprocessen in het lichaam.

Dat betekent overigens niet dat het eten van wilde blauwe bessen automatisch ontstekingen voorkomt of je geheugen verbetert. Daarvoor is meer onderzoek nodig. Ook gewone blauwe bessen blijven een gezonde keuze. Ze bevatten onder meer vitamine C, vitamine K en vezels.

Ook de smaak is anders

Naast de voedingswaarde is er nog een opvallend verschil: de smaak. Volgens kookdocent Olivia Roszkowski hebben de wilde varianten een sterkere en vaak wat zuurdere smaak. Dat komt onder meer doordat de schil relatief meer geur- en smaakstoffen bevat.

Gewone blauwe bessen zijn doorgaans wat zoeter en milder. Ze worden bovendien gekweekt vanwege hun voorspelbare smaak en een goede houdbaarheid te hebben. Wilde blauwe bessen zijn volgens Roszkowski ook bijzonder geschikt om mee te bakken. Doordat ze relatief minder vocht bevatten, geven ze tijdens het bakken doorgaans minder sap af. Daardoor worden bijvoorbeeld muffins minder snel zompig en blijft de bessensmaak sterker aanwezig.

Bevroren blauwe bessen zijn óók prima

Wie nu meteen wilde blauwe bessen wil inslaan, zal ze niet altijd gemakkelijk vers kunnen vinden. Het seizoen is namelijk kort en loopt doorgaans van juli tot eind augustus. Wilde blauwe bessen zijn echter ook diepgevroren verkrijgbaar. Volgens de deskundigen zijn die prima te gebruiken in bijvoorbeeld smoothies, yoghurt, pannenkoeken en muffins.

Een handige tip van diëtist Manaker is om blauwe bessen te combineren met een product dat wat vet bevat, zoals Griekse yoghurt. Dat kan helpen bij de opname van vitamine K, een vitamine die in vet oplosbaar is.

Welke blauwe bes kun je het beste kiezen?

Hoewel wilde blauwe bessen gemiddeld meer antioxidanten bevatten, betekent dat niet dat gewone blauwe bessen ineens een minder goede keuze zijn. Beide soorten leveren waardevolle voedingsstoffen. Wie vooral op zoek is naar een krachtige bessensmaak en een hogere concentratie antioxidanten, kan eens voor de wilde variant kiezen.

En kun je die niet vinden? Dan zijn de vertrouwde bakjes uit de supermarkt nog altijd een prima keuze.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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