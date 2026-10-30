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Consumentenbond onderzoekt 34 bedrijven op PFAS: slechts 1 bedrijf geeft duidelijkheid over deze producten

Zit er PFAS in je koekenpan of make-up? Bij veel fabrikanten krijg je geen duidelijk antwoord. De Consumentenbond onderzocht 34 bedrijven en ontdekte dat zelfs klantenservices consumenten vaak niet verder helpen. Volgens de organisatie gebeurt dat soms bewust.

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Op de websites van fabrikanten is vaak niets te vinden over PFAS en ook via de klantenservice is het voor consumenten lastig om duidelijkheid te krijgen.

Van 34 bedrijven geeft alleen HEMA duidelijk overzicht van PFAS-vrije pannen

De Consumentenbond nam de websites van 34 fabrikanten en verkopers onder de loep en kon bij vrijwel geen enkel bedrijf bruikbare informatie vinden. Alleen HEMA heeft een duidelijk overzicht van PFAS-vrije pannen en bakproducten. Bij de rest van de onderzochte bedrijven is nergens te vinden in welke producten PFAS zit.

Navraag doen bij chatbots en digitale klantenservices loont ook zelden: consumenten worden vaak niet verder geholpen. Zo beantwoordt de chatbot van Tefal geen vragen over de milieuschade van PTFE. Deze stof behoort tot de PFAS-familie en wordt onder meer gebruikt in antiaanbakpannen. De chatbot van Etos verwijst consumenten met vragen over PFAS in make-up door naar het winkelpersoneel.

Consumentenbond: Tefal vertelt niet het hele verhaal over PFAS

Het gebrek aan informatie is volgens Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, niet altijd onschuldig. „Soms sturen bedrijven consumenten zelfs willens en wetens het bos in.” Zo benadrukt Tefal dat PTFE tijdens het bakken niet in voedsel terecht kan komen. „Maar de fabrikant verzwijgt dat er bij het maken van die pannen wél PTFE in het milieu terechtkomt.”

Andere fabrikanten wijzen er volgens Molenaar op dat hun producten geen PFOA of PFOS bevatten. „Maar die stoffen zijn ook verboden, dus nogal wiedes dat die er niet in zitten. Consumenten willen weten wat er wél in zit.”

Slechts 4 van 34 bedrijven vullen PFAS-vragenlijst volledig in

De 34 bedrijven werden ook nog gevraagd naar hun beleid voor het gebruik van PFAS. Slechts vier bedrijven hebben de vragenlijst van de Consumentenbond volledig ingevuld: Auping, Bosch-Siemens, LG en Sony. Zij geven aan dat ze beleid hebben om het gebruik van schadelijke stoffen terug te dringen. Andere bedrijven, zoals Albert Heijn, HEMA en Unilever, beperkten zich tot een korte reactie per e-mail. Daarin zeggen ze hun best te doen, maar concrete voorbeelden van maatregelen geven ze niet.

Wat is PFAS en in welke alledaagse producten zit het?

PFAS is een verzamelnaam voor een groep chemische stoffen. Ze worden door mensen gemaakt en komen van nature niet voor in het milieu. PFAS zijn water-, vet-, vuil- en stofafstotend. Ze worden dan ook vaak verwerkt in regenkleding, buitensport- en skikleding. Ook worden ze gebruikt in pannen met een antiaanbaklaag of in bijvoorbeeld blusschuim en smeermiddelen.

PFAS staat voor per- en polyfluoralkylstoffen. Er zijn meer dan 4700 verschillende PFAS. Voorbeelden zijn GenX, PFOA, PFOS, PFNA en PFHxS.

RIVM: bepaalde PFAS kunnen immuunsysteem en lever aantasten

Bepaalde PFAS kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Volgens het RIVM kunnen ze onder meer het immuunsysteem minder goed laten werken, het cholesterol verhogen en de lever en de ontwikkeling van het ongeboren kind beïnvloeden. Bij jarenlange, hoge blootstelling kunnen sommige PFAS ook nier- en zaadbalkanker veroorzaken. Hoe groot het gezondheidsrisico is, hangt onder meer af van de soort PFAS, de hoeveelheid die iemand binnenkrijgt en de duur van de blootstelling.

Ook voor het milieu vormen PFAS een probleem. Veel van deze stoffen breken niet of nauwelijks af, waardoor ze langdurig in de bodem en het water aanwezig blijven. Sommige PFAS kunnen zich ophopen in dieren en via de voedselketen worden doorgegeven. Dat kan schadelijk zijn voor dieren aan de top van de voedselketen, zoals vogels en zoogdieren.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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