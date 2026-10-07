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Je bent 35, maar je DNA-leeftijd is 40: LUMC legt uit waarom dat niet per se erg is

Je bent 35, maar een DNA-test geeft je een leeftijd van 40. Veroudert je lichaam dan vijf jaar sneller? Die conclusie kun je volgens nieuw onderzoek van het LUMC niet trekken. De uitslag blijkt ingewikkelder dan gedacht.

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Verouderingstesten zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Ze beloven inzicht te geven in je zogenoemde biologische of DNA-leeftijd. Die wordt vervolgens vergeleken met de leeftijd die in je paspoort staat.

Is je DNA-leeftijd hoger? Dan wordt dat vaak uitgelegd als een teken dat je sneller veroudert. Is die lager, dan zou je juist langzamer verouderen.

Maar volgens onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is die conclusie te kort door de bocht. Hun onderzoek verscheen onlangs en zet vooral vraagtekens bij het idee dat het verschil tussen je DNA-leeftijd en je echte leeftijd iets zegt over hoe snel je ouder wordt.

Wat meet een DNA-leeftijdstest eigenlijk?

Om dat te begrijpen, moet je eerst weten hoe zo’n test werkt. In ons DNA zitten miljoenen kleine chemische markeringen. Die helpen bepalen welke genen actief zijn en hoe actief ze zijn. Naarmate we ouder worden, veranderen sommige van die markeringen volgens bepaalde patronen.

Een zogenoemde epigenetische klok kijkt naar honderden van die markeringen en gebruikt die informatie om een DNA-leeftijd te berekenen. Die leeftijd komt vaak ongeveer overeen met je kalenderleeftijd, maar kan ook hoger of lager uitvallen.

Een verschil hoeft bovendien niet alleen met ouder worden te maken te hebben. Ook factoren als roken, overgewicht, stress, slaaptekort en chronische ziekten kunnen invloed hebben op de chemische markeringen op het DNA. Ook beweging en een gezonde leefstijl kunnen ermee samenhangen.

Een 5 jaar hogere DNA-leeftijd betekent niet dat je 5 jaar sneller veroudert

Dat is precies waar het nieuwe onderzoek om draait. De LUMC-onderzoekers keken naar het immuunsysteem. Daarvan is bekend dat het verandert naarmate mensen ouder worden. Zo neemt het aantal zogenoemde naïeve T-cellen af en komen er meer geheugen-T-cellen bij.

Als iemand met een hogere DNA-leeftijd daadwerkelijk sneller zou verouderen, verwachtten de onderzoekers dat die persoon ook meer van dit soort kenmerken van een ouder immuunsysteem zou hebben.

Maar dat bleek niet zo te zijn. Het verschil tussen de DNA-leeftijd en de leeftijd in het paspoort hing volgens de onderzoekers vooral samen met een ander type afweercel, de neutrofiel. Die verandert niet op dezelfde manier met het ouder worden.

Daaruit concluderen de onderzoekers dat de rekensom van DNA-leeftijd min paspoortleeftijd waarschijnlijk iets anders meet dan alleen de snelheid waarmee iemand veroudert.

DNA-test bevat wel informatie over gezondheid en leefstijl

Dat betekent niet dat een DNA-leeftijdstest volledig nutteloos is. De chemische markeringen op ons DNA bevatten volgens de onderzoekers wel degelijk waardevolle informatie over de toestand van ons lichaam.

Het probleem zit vooral in hoe de uitslag wordt uitgelegd. Commerciële aanbieders presenteren hun tests soms als een manier om je ‘ware’ of biologische leeftijd te meten. Volgens de LUMC-onderzoekers zijn zulke claims niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd. De tests zijn bovendien niet nauwkeurig genoeg om op individueel niveau te bepalen hoe snel iemand biologisch veroudert.

Een uitslag die zegt dat je lichaam bijvoorbeeld vijf jaar ouder is dan je kalenderleeftijd, betekent dus niet automatisch dat je lichaam ook daadwerkelijk vijf jaar sneller veroudert.

Het omgekeerde geldt volgens de onderzoekers ook. Een gunstige uitslag betekent niet automatisch dat iemand gezond oud zal worden.

Moet je schrikken als je DNA-leeftijd hoger is?

Een hogere DNA-leeftijd is volgens dit onderzoek op zichzelf geen reden om te concluderen dat je sneller veroudert. De uitslag kan samenhangen met verschillende factoren, waaronder leefstijl en gezondheid, maar zegt niet simpelweg hoeveel sneller je lichaam ouder wordt.

De onderzoekers benadrukken daarom dat er nog veel moet worden uitgezocht voordat DNA-metingen betrouwbaar kunnen worden gebruikt om uitspraken te doen over individuele gezondheid en veroudering.

Oftewel: krijg je ooit een testuitslag waarop staat dat je DNA vijf jaar ouder is dan jijzelf? Dan is dat interessant, maar volgens het LUMC nog geen reden om meteen in paniek te raken.

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