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Inspectie ziet fors meer abortussen bij jonge tieners

Tienermeiden hebben vorig jaar vaker een zwangerschap afgebroken dan in de jaren daarvoor. In de jongste leeftijdsgroep is de toename relatief het grootst, zo maken cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) duidelijk.

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In totaal ondergingen 163 meisjes van onder de 15 jaar een abortus. Dat is met afstand het hoogste aantal in jaren en ruim 2,5 keer zoveel als een jaar eerder, toen de inspectie 65 behandelingen registreerde. In de zes jaar daarvoor schommelde het aantal zwangerschapsafbrekingen onder jonge tieners grofweg tussen de vijftig en iets meer dan honderd. Het afgelopen jaar is daarmee een duidelijke uitschieter.

Ook onder tieners van 15 tot en met 19 jaar is een toename, maar die is met 6 procent ten opzichte van 2024 minder scherp. De totale aantallen liggen in deze leeftijdsgroep overigens een stuk hoger: het ging om 2918 zwangerschapsafbrekingen in 2025.

Abortuspil

De IGJ krijgt de cijfers van ziekenhuizen, abortusklinieken en huisartsen. Een verklaring voor de toenames zegt de inspectie niet te kunnen geven.

Het totale aantal abortussen in Nederland is met 1,25 procent gestegen tot net onder de 40.000. Het overgrote deel daarvan (88 procent) vond plaats in het eerste trimester van de zwangerschap en meestal in de eerste acht weken.

Voor het eerst zijn ook landelijke cijfers beschikbaar over het gebruik van de abortuspil. Huisartsen mogen die sinds vorig jaar voorschrijven. In het eerste jaar deden ze dat volgens de IGJ-rapportage 339 keer. Om de medicatie te mogen voorschrijven, moeten huisartsen eerst een scholingsprogramma volgen. Er zijn ook artsen die dat hebben gedaan en via een website recepten verstrekken. Dat gebeurt sinds eerder dit jaar.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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