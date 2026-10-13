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Gezondheidsraad wil stoppen met 13-wekenecho: 775 uitslagen bleken achteraf vals alarm te zijn

Bij onderzoek naar de 13-wekenecho kwamen honderden fout-positieve uitslagen naar voren. Daarom adviseert de Gezondheidsraad om de echo niet structureel in te voeren. Voor zwangere vrouwen verandert er voorlopig niets: de echo blijft tot zeker 2028 beschikbaar.

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Sinds 2021 krijgen zwangere vrouwen in Nederland rond 13 weken zwangerschap een echo aangeboden. Met de 13-wekenecho kunnen afwijkingen bij een ongeboren kind worden herkend. Het ging om een tijdelijk aanbod vanwege wetenschappelijk onderzoek dat werd uitgevoerd.

Waarom de Gezondheidsraad wil stoppen met de 13-wekenecho

Ten opzichte van de 20-wekenecho is er bij de 13-wekenecho meer tijd om de diagnose te stellen, schrijft de Gezondheidsraad. „Ook biedt het ouders meer bedenktijd voor de keuze over het al dan niet uitdragen van de zwangerschap. Daarmee bevordert de 13-wekenecho de zogeheten reproductieve autonomie, waar de echo ook voor bedoeld is.”

Daar tegenover staat dat de uitslagen van de 13-wekenecho vaak niet klopten. Er werden relatief veel afwijkingen gemist. Bovendien kwam het ook vaak voor dat zwangeren werden doorverwezen, terwijl er later helemaal geen sprake bleek te zijn van een afwijking.

De Gezondheidsraad concludeert daarom dat de 13-wekenecho geen vaste plek in de gezondheidszorg voor zwangere vrouwen krijgt. „De Gezondheidsraad concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen, wat wel nodig is om de 13-wekenecho structureel in te kunnen voeren.”

775 fout-positieve uitslagen bij bijna 130.000 echo’s

Van de bijna 130.000 echo’s die tussen 2021 en 2022 zijn uitgevoerd, bleken er 775 vals-positief. Ouders kregen dus te horen dat er een afwijking aanwezig was, terwijl dat niet zo was. Van de ruim 1100 gemiste afwijkingen in de echo’s waren er „zeker 150 die de 13-wekenecho had moeten vaststellen”, aldus vicevoorzitter van de Gezondheidsraad Selma Tromp.

In het onderzoek zijn de kosten van een 13-wekenecho buiten beschouwing gelaten. Ook benadrukken de experts dat in dit onderzoek alleen gegevens uit het eerste jaar zijn verwerkt, en dat er in latere jaren andere resultaten mogelijk zijn. Bijvoorbeeld doordat echoscopisten meer ervaring hebben opgedaan.

Er wordt gekeken hoe de nut-risicoverhouding kan worden verbeterd. „De raad adviseert die mogelijkheden te verkennen en dat te doen op basis van recente gegevens.”

Tot 2028 blijft de 13-wekenecho bestaan

De 13-wekenecho kwam vorige maand al in het nieuws, omdat het nut ervan werd betwijfeld. Nu is de knoop dus definitief doorgehakt.

Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelde in een korte reactie dat de 13-wekenecho nog tot zeker 1 januari 2028 in onderzoeksverband blijft bestaan „om de continuïteit voor het werkveld te borgen”.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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