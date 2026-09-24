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Vijfde patiënt met westnijlvirus overleden, aantal besmettingen blijft stijgen

Opnieuw is in Nederland een patiënt overleden bij wie het westnijlvirus was vastgesteld. Daarmee komt het aantal overleden besmette patiënten dit jaar op vijf. Ook het totale aantal gemelde besmettingen is flink gestegen.

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Sinds augustus zijn er op verschillende plekken in Nederland aanwijzingen gevonden dat het westnijlvirus rondgaat. Virologen, artsen, dierenartsen, epidemiologen en ecologen werken dan ook nauw samen om de ontwikkeling en verspreiding van het westnijlvirus goed te volgen en passende maatregelen te nemen.

Nieuwe besmettingen westnijlvirus

Sinds het RIVM op 17 september voor het laatst met nieuwe cijfers kwam, zijn er zestien nieuwe besmettingen met het westnijlvirus geregistreerd. Een van deze patiënten is overleden. In alle zestien gevallen liepen de patiënten het virus op door een beet van een besmette mug.

In totaal zijn er in Nederland nu 44 besmettingen gemeld. Bij de meeste mensen werd het westnijlvirus vastgesteld nadat zij in het ziekenhuis waren opgenomen met klachten. De besmettingen vonden plaats in de provincies Zuid-Holland (23), Utrecht (10), Noord-Holland (4), Noord-Brabant (4), Gelderland (2) en Overijssel (1).

Wat is het westnijlvirus?

Het westnijlvirus komt voor bij vogels en wordt overgebracht door huissteekmuggen. Die kunnen het weer doorgeven aan vogels, mensen en andere zoogdieren, zoals paarden. Het virus kan westnijlkoorts veroorzaken. In de meeste gevallen is dit niet gevaarlijk: 80 procent van de mensen met het virus heeft geen klachten. Zo’n 19 procent van de besmette mensen krijgt griepklachten en maar 1 procent wordt ernstig ziek.

Symptomen om op te letten

Bij de mensen die milde griepachtige klachten hebben, beginnen de symptomen meestal enkele dagen tot twee weken na een muggenbeet. Denk aan klachten als:

Koorts

Hoofdpijn

Spierpijn

Buikpijn en diarree

Soms huiduitslag

Soms vergrote lymfeklieren

Heel soms kan het virus een ontsteking van de hersenen (encefalitis) of de hersenvliezen (meningitis) veroorzaken. Neem direct contact op met een arts bij de volgende alarmerende klachten:

Plotselinge ernstige hoofdpijn

Nekstijfheid

Verwardheid

Sufheid of problemen met praten

Verlammingsverschijnselen (zoals een arm of been niet goed kunnen bewegen)

RIVM over westnijlvirus in Nederland: 5 vragen over besmetting, klachten en risico’s beantwoord

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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