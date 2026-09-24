Squishy dumplings onderzocht na klachten: dit zegt de NVWA
De chemische geur die uit sommige populaire squishy dumplings komt, zorgde de afgelopen tijd voor de nodige onrust. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) besloot het speelgoed uit China daarom onder de loep te nemen en komt nu met een geruststellende conclusie: kinderen kunnen er gewoon veilig mee spelen.
Het viel meerdere mensen op dat er een sterke chemische geur uit sommige squishies vrijkomt. De NVWA erkent dit: deze geur ontstaat volgens de toezichthouder doordat zogeheten vluchtige organische stoffen (VOS) in het speelgoed verdampen. „Een hele kleine hoeveelheid daarvan is al goed te ruiken. De geur lijkt op die van benzine of terpentine”, schrijft de voedselautoriteit.
Squishies zijn veilig voor kinderen
In het laboratorium onderzocht de dienst het gehalte van deze stoffen in negentien verschillende squishies. Hoewel er kleine hoeveelheden werden aangetroffen, kan een kind volgens de NVWA veilig in een ruimte slapen met meerdere stuks van dit speelgoed in de buurt. De stoffen verdampen namelijk in korte tijd.
De NVWA adviseert consumenten om bij twijfel op de website waarzitwatin.nl te controleren waar producten van zijn gemaakt. „Wie squishies in huis heeft en zich zorgen maakt, kan het advies van waarzitwatin.nl volgen en de producten laten uitdampen in een goed geventileerde ruimte”, aldus de voedselwaakhond.
In juli stopten verschillende winkels in België en Nederland met de verkoop van het speelgoed, schreven diverse media. De Belgische krant Het Laatste Nieuws schreef destijds over mogelijk kankerverwekkende stoffen in het speelgoed.
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