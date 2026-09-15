Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek naar 4 populaire smartwatches: calorieverbruik wijkt soms honderden calorieën af

Wie zijn smartwatch gebruikt om calorieën te tellen, moet oppassen. Onderzoekers testten modellen van Apple, Garmin, Samsung en Fitbit en ontdekten forse afwijkingen. Bij Garmin en Samsung werd het calorieverbruik tot 25 procent overschat.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Een smartwatch is een horloge dat je om je pols kan dragen en waarmee je niet alleen de tijd kunt zien, maar ook allerlei gezondheids- en sportgegevens kunt bijhouden. Denk bijvoorbeeld aan het meten van je hartslag, stappen, slaap en verbrande calorieën.

Garmin en Samsung overschatten calorieverbruik tot 25 procent

Onderzoekers van Florida International University hebben ontdekt dat smartwatches van Samsung en Garmin het aantal verbrande calorieën met minstens 110 calorieën overschatten. Horloges van Fitbit zouden zelfs ‘structurele gebreken’ vertonen en zowel flinke over- als onderschattingen doen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat Garmin-horloges het energieverbruik het vaakst te hoog inschatten, terwijl de smartwatch van Apple het meest nauwkeurig blijkt te zijn. De kans op onnauwkeurige resultaten zou groter zijn bij mensen met een hoog lichaamsvetpercentage.

Onderzoekers vergelijken 4 smartwatches tijdens 60 minuten fietsen

Voor het onderzoek werden 58 volwassenen gevraagd om te fietsen op een speciale hometrainer, waarbij de fietser in een achteroverleunende houding zit. Elke deelnemer fietste 60 minuten – een combinatie van matige en intensieve inspanning – terwijl ze een van de vier smartwatches droegen: de Apple Watch Series 8, Fitbit Sense 2, Samsung Galaxy Watch 5 of Garmin Forerunner 955.

De vrijwilligers werden ook uitgerust met een zogenaamde metabolische analyzer, die het aantal verbrande calorieën bijhoudt door tijdens het sporten het zuurstofverbruik te meten. Vervolgens vergeleek het onderzoeksteam de meetgegevens van de metabolische analyzer met die van de smartwatches en zocht naar afwijkingen. Alle smartwatches gaven onjuiste waarden aan voor het aantal calorieën dat tijdens het fietsen werd verbrand.

Fitbit Sense 2 geeft de grootste afwijkingen weer

Garmin en Samsung overschatten het verbruik met wel 25 procent – gemiddeld zo’n 110 calorieën – terwijl Apple er ongeveer 12 procent naast zat. De Fitbit bleek de minst nauwkeurige schatting te geven van het aantal verbrande calorieën. Onderzoekers rapporteerden herhaaldelijke storingen, waarbij in sommige gevallen onwaarschijnlijk lage waarden werden weergegeven, zoals één enkele calorie voor een volledige training.

In andere gevallen werd er helemaal geen meting weergegeven. Gemiddeld weken de metingen van Fitbit zo’n 128 calorieën af, in zowel positieve als negatieve zin. Daarnaast leidde een bovengemiddeld vetpercentage bij alle apparaten tot een extra afwijking in de schatting van 22 tot 35 calorieën.

Onderzoeker waarschuwt voor smartwatch bij afvallen

Volgens de onderzoekers is het dan ook niet verstandig om blind te vertrouwen op dergelijke apparaten als je wil afvallen. „Je kunt het weergegeven aantal verbrande calorieën niet als nauwkeurig beschouwen, want dat is het niet”, zo legt hoofdauteur van de studie, Jason Kostrna, uit. „Je zou er wekelijks honderden calorieën naast kunnen zitten en gemakkelijk in een calorie-overschot terechtkomen, terwijl je denkt dat je een calorietekort hebt.” Volgens hem zijn er dan ook verbeteringen aan smartwatches of het algoritme nodig.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

Reacties