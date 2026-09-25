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Kabinet laat onafhankelijk onderzoek doen naar zaaddonaties

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar misstanden bij donorconceptie. Onlangs kwam naar buiten dat massadonor Simon kon doorgaan met spermadonatie terwijl hij al jaren in beeld was bij instanties. Dat is slechts één voorbeeld van de misstanden die Nederland binnen donorconceptie kent.

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In het verleden zijn al onderzoeken gedaan naar losse zaken, maar een breed historisch onderzoek zoals er nu komt is volgens gezondheidsminister Sophie Hermans (VVD) nog niet gedaan. Het zal gaan over de periode van de start van zaaddonatie halverwege de vorige eeuw, tot aan de wetswijziging in 2025 waarmee een donor nog aan maximaal twaalf moeders sperma mag afstaan.

„Het is goed om eens te kijken naar het totale vraagstuk”, zegt Hermans tegen het ANP. Zij hoopt dat het onderzoek bijdraagt aan een gevoel van erkenning voor slachtoffers van donorconceptie. De ervaringen van betrokkenen zijn onderdeel van het onderzoek. Tegelijkertijd realiseert de bewindsvrouw zich dat een onderzoek niet zomaar bij iedereen alle pijn weghaalt. „Ik hoop dat ik met deze stap echt laat zien dat ik zie dat er dingen niet goed zijn gegaan en dat ik dat op een goede manier onderzocht wil hebben.” De minister wil niet vooruitlopen op mogelijke excuses van het kabinet aan deze groep.

Nooit onomstreden

Donorconceptie is volgens Hermans nooit onomstreden geweest. „Het verleden kunnen we niet goedmaken”, stelt de minister. Maar zij hoopt wel dat het onderzoek handvatten biedt om de wet beter te maken. Haar verantwoordelijkheid reikt overigens niet verder dan spermadonatie in klinieken en ziekenhuizen. De minister kan niks doen aan zaaddonatie in de privésfeer. „Dat is moeilijk om te zeggen, maar wel eerlijk.”

De onderzoekers kijken ook naar de rol van instanties als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en VWS. Daar maakt Hermans zich geen zorgen over. „Ik vind het belangrijk dat alles op tafel komt om zo een goed beeld te krijgen.”

650.000 euro

VWS legt de verantwoordelijkheid voor het onderzoek bij onderzoeksfinancier ZonMw. Naar verwachting begint een nog te vinden groep onderzoekers halverwege volgend jaar aan het onderzoek. De resultaten moeten in ieder geval voor de evaluatie van de huidige wet rond zaaddonatie in 2030 binnen zijn.

Het onderzoek komt voort uit een voorstel van Kamerlid Lisa Vliegenthart (PRO) van afgelopen juni. Het kabinet was toen al voorstander van het onderzoek, maar was nog op zoek naar geld. Die 650.000 euro is inmiddels gevonden binnen de begroting van VWS.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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