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Onderzoek: koffiedrinkers hebben meer spieren én minder lichaamsvet

Dagelijks koffie drinken blijkt samen te hangen met een verrassend verschil in lichaamssamenstelling. Onder 2264 Finnen hadden de grotere koffiedrinkers meer spiermassa en minder lichaamsvet, blijkt uit nieuw onderzoek. Alleen is nog niet duidelijk of de koffie daarvoor verantwoordelijk is. Het onderzoek werd gepubliceerd in het European Journal of Nutrition.

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Doorgaans horen we vooral over de negatieve effecten die gepaard kunnen gaan met koffiedrinken: slaapproblemen, angstgevoelens, nervositeit, maagklachten en een hoger risico op een verhoogde bloeddruk of versnelde hartslag. Een nieuwe studie werpt een ander licht op het drankje dat bij velen zo geliefd is.

2264 koffiedrinkers onderzocht: meer spieren en minder vet bij hogere koffie-inname

De studie analyseerde de gegevens van 2264 mensen uit Finland die werden geboren in 1966. Daarbij keken de onderzoekers naar hun koffieconsumptie in combinatie met verschillende gezondheidsindicatoren.

Wat blijkt? De deelnemers die meer koffie dronken, hadden een hogere spiermassa dan deelnemers die weinig of geen koffie dronken. Ook hadden ze doorgaans minder lichaamsvet en visceraal vet, ofwel het vet dat zich bevindt rond organen diep in de buik, zoals de lever, maag en darmen. En dat terwijl alle deelnemers een vergelijkbare body mass index (BMI) hadden. De hogere spiermassa van fervente koffiedrinkers compenseerde hun lagere vetmassa.

Dat is nog niet alles. Mensen die veel koffie dronken, hadden volgens de studie doorgaans ook lagere concentraties vertakte aminozuren (BCAA) in het bloed. Verhoogde BCAA-waardes werden eerder in verband gebracht met een hoger risico op diabetes type 2.

De studie toont dus een verband tussen koffiedrinken en deze positieve effecten op het lichaam. Toch wijst het onderzoek niet op een directe oorzaak-gevolgrelatie. Uit de metingen blijkt niet dat koffiedrinken spiergroei bevordert of daadwerkelijk zorgt voor een afname van lichaamsvet. Die effecten kunnen ook worden veroorzaakt door andere verschillen, die niet naar voren komen in het onderzoek.

Waarom koffie met minder lichaamsvet kan samenhangen

Waar het verband tussen meer koffie, een hogere spiermassa en minder lichaamsvet vandaan komt? Daarop hebben de onderzoekers geen duidelijk antwoord. Wel zijn er factoren die mogelijk bijdragen aan de resultaten. Luca Verroest, promovendus, hoofdauteur van de studie en onderzoeker bij de onderzoekseenheid Biomedicine and Internal Medicine aan de Universiteit van Oulu, legt aan de Amerikaanse Women’s Health uit dat cafeïne ons energieverbruik en onze vetverbranding verhoogt.

Diëtist Scott Keatley voegt daaraan toe dat koffie mogelijk sportprestaties verbetert, wat indirect kan helpen bij het behoud van spieren. Bovendien bevat koffie polyfenolen, natuurlijke plantaardige stoffen die werken als antioxidanten. Deze stoffen kunnen invloed hebben op de bloedsuikerspiegel, ontstekingen en vetverwerking. Eerder schreven we hoeveel kopjes koffie per dag gezond zijn en vanaf welk aantal het ongezond wordt.

5 koppen koffie per dag? Dit bewijst het onderzoek juist níét

De resultaten zijn overigens geen vrijbrief voor het zorgeloos drinken van cappuccino’s en kopjes koffie met melk en suiker. Hoe je koffie consumeert, maakt veel uit voor de mogelijke positieve effecten. Volgens Keatly is het heel makkelijk om van koffie een dessert te maken. Het toevoegen van siroop, koffiemelk, slagroom of suiker leidt tot extra calorieën, wat de gewenste resultaten teniet kan doen.

Er is meer onderzoek nodig om te achterhalen hoeveel invloed koffiedrinken daadwerkelijk heeft op ons lichaam. Toch kunnen we niet ontkennen dat deze studie in elk geval zorgt voor minder schuldgevoel bij ons volgende kopje.

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Geschreven door Ruth Smeets Ruth Smeets is freelance journalist met een voorliefde voor verhalen over gezond eten en mentale gezondheid. Ze schrijft onder meer over over voedingstrends en het ontwikkelen van een positieve relatie met eten.

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