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Huidkanker zit bij mannen en vrouwen vaak op andere plekken: hier wil je extra goed controleren

Wie zijn huid controleert op verdachte plekjes, moet niet overal hetzelfde zoeken. Bij mannen zit 47 procent van de melanomen op romp en rug, terwijl bij vrouwen juist heupen, benen en voeten eruit springen, blijkt uit een analyse van cijfers van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) door het Nationaal Huidfonds.

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De verschillen zijn niet nieuw: hetzelfde patroon is de afgelopen vijf jaar zichtbaar gebleven. Farmaceuten melden positief resultaat in studie naar kankervaccin, schreef Metro onlangs.

47 procent van de melanomen bij mannen zit op romp en rug

Bij mannen wordt 47 procent van de melanomen gevonden op de romp en rug. Bij vrouwen is dat 29 procent. Voor hen vormt juist de onderste helft van het lichaam de belangrijkste plek: 32 procent van de melanomen ontstaat op de heup, het been of de voet. Bij mannen gaat het om 13 procent.

Ook bij de hoofdhuid en nek is er een duidelijk verschil. Mannen krijgen daar ruim twee keer zo vaak een melanoom als vrouwen.

Volgens Marijne Landman, directeur van het Nationaal Huidfonds, sluiten die verschillen aan bij de lichaamsdelen die relatief vaak onbeschermd aan de zon worden blootgesteld. „Het verschil tussen mannen en vrouwen volgt de plekken die het meest onbeschermd in de zon komen. Bij mannen de rug en hoofdhuid, bij vrouwen de benen. Dat zijn ook de plekken die mensen vaak vergeten te beschermen. Juist daar geldt: weren, kleren, smeren. Voorkomen dat je verbrandt is de beste bescherming tegen huidkanker.”

Aantal melanomen in vijf jaar met bijna 28 procent gestegen

Ondertussen blijft het aantal Nederlanders dat de diagnose melanoom krijgt toenemen. In 2020 werden 6616 gevallen vastgesteld. Vijf jaar later waren dat er 8454, een stijging van bijna 28 procent.

Ook de verhouding tussen mannen en vrouwen is veranderd. In 2020 lag het aantal diagnoses nog vrijwel gelijk. Inmiddels krijgen meer mannen dan vrouwen een melanoom. Het verschil groeide in vijf jaar tijd van 16 naar 176 diagnoses.

Niet alleen het aantal melanomen loopt op. Het totale aantal diagnoses van huidkanker steeg in dezelfde periode met een kwart. In 2025 kregen ruim 81.000 Nederlanders te horen dat ze huidkanker hadden.

81.000 huidkankerdiagnoses: melanoom is niet de meest voorkomende vorm

Hoewel een melanoom de gevaarlijkste vorm van huidkanker is, komt een andere variant veel vaker voor. In 2025 werd 55.280 keer een basaalcelcarcinoom (BCC) vastgesteld. Dat zijn er ruim een kwart, 28 procent, meer dan in 2020.

Daarnaast waren er in 2025 17.384 diagnoses van plaveiselcelcarcinoom (PCC). BCC en PCC ontstaan vooral op lichaamsdelen die gedurende langere tijd veel zonlicht te verduren krijgen, waaronder het gezicht en de nek.

Een ‘HPK’tje’: zo adviseert het Huidfonds je huid te controleren

Het Nationaal Huidfonds adviseert mensen daarom ieder seizoen hun huid te controleren. De organisatie noemt dat een HPK’tje oftewel een Huidkanker Periodieke Keuring. Daarvoor hoef je niet naar een kliniek: de controle kun je zelf thuis uitvoeren.

Het kan wel handig zijn om iemand om hulp te vragen. „Bij voorkeur doe je dat met een partner, familielid of vriend, want juist de plekken waar je zelf niet goed bij kunt, zoals de rug en de hoofdhuid, zijn belangrijk om te controleren. Wie iets verdachts opmerkt, zoals een nieuw plekje of een moedervlek die verandert, kan daarmee naar de huisarts. En de vuistregel blijft: zonkracht 3 of hoger? Weren, kleren, smeren”, zegt Landman.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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