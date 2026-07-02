Onderzoek onder 87.000 volwassenen: meer dagelijkse blootstelling aan zonlicht hangt samen met minder kans op dementie
Regelmatig buiten zijn lijkt mogelijk meer voordelen te hebben dan alleen de aanmaak van extra vitamine D. Uit een groot onderzoek blijkt dat meer blootstelling aan daglicht samenhangt met een lager risico op dementie.
Mensen die gemiddeld minder dan 42 minuten per dag buiten doorbrengen – en dus alleen dan direct contact hebben met zonlicht – zouden een aanzienlijk groter risico lopen op het ontwikkelen van de ongeneeslijke hersenziekte. Dit risico is kleiner naarmate mensen dagelijks meer tijd buiten doorbrengen.
Onderzoek laat opvallend verband zien tussen vitamine D en dementie
Voor het onderzoek hielden wetenschappers bij in hoeverre 87.000 volwassenen overdag en ’s nachts aan licht werden blootgesteld. In een periode van acht jaar ontwikkelden 741 van hen dementie. De mensen die dementie kregen, bleken ook aanzienlijk minder dagelijks zonlicht te hebben ontvangen.
„Blootstelling aan licht overdag kan dienen als een [nieuwe] indicator voor het risico op dementie”, zo concludeert Dr. Hongliang Feng van de Guangzhou Medical University. De voordelen van licht zouden niet alleen op zonnige dagen te behalen zijn, maar ook op bewolkte dagen. Alleen al door regelmatig buiten te zijn bij bewolkt weer, zou het risico op dementie op latere leeftijd met wel 16 procent afnemen.
Experts waarschuwen: oorzaak is nog niet bewezen
Het is niet duidelijk waarom mensen die vaker blootgesteld zijn aan zonlicht minder kans hebben op het ontwikkelen van dementie. Sommige experts stellen dat mensen die al een slechtere gezondheid hebben – en een groter risico lopen op het ontwikkelen van dementie – simpelweg minder vaak de deur uitgaan.
Anderen beweren dat zonlicht cruciaal is voor het reguleren van het circadiane ritme van het lichaam: een intern proces dat de slaap bevordert en het lichaam helpt zich te ontdoen van giftige cellen.
Experts waarschuwen: deze kleine dagelijkse signalen kunnen jaren vóór alzheimer zichtbaar zijn.
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