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Ziekteverzuim stijgt naar hoogste juniniveau in ruim twintig jaar: vooral veel langdurige uitval

Het ziekteverzuim in Nederland is in juni verder opgelopen. Gemiddeld meldde 4,8 procent van de werknemers zich ziek, tegen 4,7 procent een maand eerder. Daarmee komt het verzuim uit op het hoogste niveau voor de maand juni in ruim twintig jaar, blijkt uit cijfers van arbodiensten HumanCapitalCare en ArboNed.

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Volgens de organisaties wordt de stijging vooral veroorzaakt doordat werknemers langer uit de running zijn. Metro schreef eerder over veelvoorkomende oorzaken van ziekteverzuim.

Opvallend meer ziekteverzuim

Niet alleen het verzuimpercentage liep op, ook het aantal ziekmeldingen nam toe. In juni waren er 49 ziekmeldingen per 1000 medewerkers, tegenover 39 in mei.

„Een lichte stijging in deze periode van het jaar is niet ongebruikelijk, maar dit jaar is de toename wel groter dan we de afgelopen vijf jaar in juni hebben gezien”, zegt Iris Homeijer, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare. „Dat past in het bredere beeld dat we momenteel zien. Het verzuim in Nederland neemt toe, waarbij vooral het langdurige en stressgerelateerde verzuim opvalt.”

Opvallend is dat de hittegolf van juni volgens de cijfers geen duidelijke invloed had op het aantal ziekmeldingen. Ook de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal, waarvan enkele midden in de nacht werden gespeeld, zorgden niet voor opvallende pieken in het ziekteverzuim.

Vooral werknemers van 25 tot 45 jaar melden zich vaker ziek

Vooral medewerkers tussen de 25 en 45 jaar meldden zich vaker ziek. Dat is volgens Homeijer een groep die extra aandacht verdient. „Dit is een leeftijdsgroep die we in de gaten moeten blijven houden, omdat stressgerelateerde klachten binnen deze leeftijdsgroep relatief vaak voorkomen”, zegt ze.

Medewerkers in deze levensfase hebben een verhoogd risico op langdurige uitval, onder andere door de combinatie van werk, zorgtaken en andere verantwoordelijkheden. Werkgevers kunnen volgens de organisatie veel winst behalen door op tijd het gesprek aan te gaan over werkdruk, herstel en de balans tussen werk en privé.

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Werknemers blijven langer thuis

Over een langere periode is dezelfde trend zichtbaar. Tussen juli 2025 en juni 2026 lag het gemiddelde verzuimpercentage op 4,9 procent. Het aantal ziekmeldingen bleef in die periode ongeveer gelijk of lag zelfs iets lager dan in eerdere jaren. „Dat wijst erop dat het hogere verzuim vooral wordt veroorzaakt doordat medewerkers langer uitvallen”, aldus Homeijer.

Ook tussen mannen en vrouwen zijn verschillen zichtbaar. Vrouwen zijn gemiddeld 24 dagen per jaar afwezig door ziekte, tegenover 18 dagen bij mannen. Daarnaast duurt een ziekmelding bij vrouwen gemiddeld vier dagen langer. Dit laat zien dat vrouwengezondheid een belangrijk aandachtspunt blijft voor werkgevers.

Oplossingen kunnen volgens Homeijer bestaan uit meer aandacht te hebben voor belastbaarheid binnen en buiten het werk, klachten eerder bespreekbaar te maken en passende ondersteuning te bieden.

Vakantie als moment om op te laden

Nu de zomervakantie is begonnen, ziet HumanCapitalCare ook een kans om het hoge verzuim op de langere termijn terug te dringen. Vakantie kan volgens de arbodienst helpen om klachten te voorkomen of te verminderen.

Homeijer sluit af: „Vakantie helpt mensen om afstand te nemen van het werk, te herstellen en nieuwe energie op te doen. Wie vakantiedagen te lang uitstelt, loopt het risico dat klachten zich opstapelen. Daarom is het belangrijk dat werkgevers medewerkers stimuleren om regelmatig vrij te nemen. Tijdig rust nemen helpt medewerkers om klachten te voorkomen of te beperken.”

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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