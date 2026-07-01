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Onderzoek: ibuprofen werkt beter tegen menstruatiepijn dan paracetamol

Ibuprofen werkt bij menstruatiepijn in de meeste gevallen beter dan paracetamol. Toch kiezen veel vrouwen nog altijd voor de minder effectieve pijnstiller, blijkt uit een recente analyse van gegevens van meer dan drie miljoen klanten.

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De analyse, gepubliceerd in The Conversation, laat zien dat paracetamol het meest wordt gekocht bij menstruatiekrampen. Dat is opvallend, omdat ibuprofen in de meeste gevallen beter werkt tegen dit type pijn.

Wat zijn prostaglandinen en waarom veroorzaken ze menstruatiepijn?

Menstruatiepijn, ook wel dysmenorroe genoemd, ontstaat door stofjes in het lichaam die prostaglandinen heten. Tijdens de menstruatie breekt het baarmoederslijmvlies af, waarbij deze stoffen vrijkomen.

Die prostaglandinen zorgen ervoor dat de baarmoeder zich krachtig samentrekt om het slijmvlies af te stoten. Hoe hoger de hoeveelheid prostaglandinen, hoe heftiger de krampen. Daarnaast kunnen ze de bloedtoevoer naar de baarmoeder verminderen, wat de pijn verergert.

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Waarom werkt ibuprofen beter dan paracetamol bij menstruatiekrampen?

Ibuprofen behoort tot de groep NSAID’s (ontstekingsremmende pijnstillers). Deze medicijnen remmen enzymen die nodig zijn voor de aanmaak van prostaglandinen. Daardoor wordt de oorzaak van de pijn direct aangepakt.

Paracetamol werkt anders, zo stelt The Conversation. Het remt deze ontstekingsreactie nauwelijks en grijpt vooral in op pijnsignalen in de hersenen en het ruggenmerg. Daardoor kan het wel helpen bij bijvoorbeeld hoofdpijn, maar is het minder effectief bij menstruatiekrampen.

Uit een overzicht van tientallen studies met duizenden vrouwen blijkt dat NSAID’s duidelijk beter werken tegen menstruatiepijn dan paracetamol. Toch blijft paracetamol populair, vooral omdat het bekend is, breed verkrijgbaar en als ‘zacht’ wordt gezien.

Wanneer kun je ibuprofen het beste innemen?

Niet alleen het middel zelf, maar ook het moment van inname maakt verschil. NSAID’s werken het best als ze vroeg in de menstruatiecyclus worden ingenomen, soms zelfs al één tot twee dagen voordat de bloeding begint. Op dat moment kan de opbouw van prostaglandinen al worden afgeremd, waardoor de pijn later minder hevig wordt.

Hoewel NSAID’s bij de meeste mensen goed werken, is dat niet voor iedereen zo. Ongeveer 18 procent van de vrouwen met menstruatiepijn ervaart onvoldoende verlichting.

Er zijn dan alternatieven, zoals andere NSAID’s of middelen die de spieren van de baarmoeder ontspannen. Ook worden soms hormonale anticonceptiepillen gebruikt, omdat die de eisprong remmen en zo de hoeveelheid prostaglandinen verlagen.

Wanneer kun je ibuprofen beter niet gebruiken?

NSAID’s zijn veilig bij kort gebruik, maar kunnen bij sommige mensen maagklachten veroorzaken of invloed hebben op de nieren en het hart. Daarom is voorzichtigheid nodig bij langdurig gebruik of bij bestaande gezondheidsproblemen. Paracetamol heeft minder bijwerkingen, maar werkt dus minder goed tegen dit specifieke type pijn.

Hoewel paracetamol vaak de eerste keuze is, laat onderzoek zien dat ibuprofen in de meeste gevallen effectiever is tegen menstruatiepijn. Het verschil zit vooral in de manier waarop beide middelen het pijnmechanisme in het lichaam beïnvloeden: ibuprofen pakt de oorzaak aan, paracetamol vooral het pijngevoel.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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