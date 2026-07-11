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Viggo Waas kreeg een zwaar herseninfarct toen hij 58 was, maar herstelde: ‘Ik begrijp dat ik geluk heb gehad’

Je staat buiten op straat lekker oefeningen te doen met je personal trainer en plots: bam, herseninfarct. Een zwáár herseninfarct. Dat overkwam cabaretier Viggo Waas (nu 64), toen hij 58 jaar was. Waas herstelde wonderwel en tegelijkertijd door heel veel inzet.

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Over zijn herseninfarct en wat dat betekende voor zijn gezin en de band met boezemvriend Peter Heerschop, is morgenavond een MAX-documentaire te zien: INFARCT. Metro bekeek de indringende anderhalf uur al voor televisierubriek Blik op de Buis. Viggo Waas kijkt terug op zijn vreselijke periode, maar ook zijn vriendin en kinderen Tara en Milan – toen jonge tieners – komen aan bod. Peter Heerschop ‘speelt’ echter hoofdrol nummer twee.

Herseninfarct in de buurt van VU Medisch Centrum

Op 29 maart 2021 gebeurde het, middenin coronatijd. Viggo Waas was naar eigen zeggen „redelijk fit”, altijd geweest als oud-voetballer van Ajax, en trainde met zijn personal trainer in de buurt van VU Medisch Centrum. Die locatie bleek zijn redding toen de Amsterdammer vanuit het niets een zwaar herseninfarct kreeg. Doordat zijn trainer direct 112 belde en de ambulance snel ter plaatse was, herstelde Waas veel beter dan aanvankelijk werd gevreesd.

Leestip: Steeds meer (jonge) mensen krijgen een herseninfarct.

Viggo Waas had al zo’n rottijd. Zijn moeder was net overleden en met zijn vader ging het in een verzorgingshuis steeds slechter. De theatershow die hij maakte met zijn vriend Peter Heerschop (samen waren zij jarenlang onderdeel van cabaretgroep NUHR), kon door corona maar niet worden opgevoerd.

Viggo Waas was ‘in één klap 25 jaar ouder’

Door het herseninfarct kon Waas niet meer praten en lopen. „Ik vroeg me af of ik doodging”, hoor je hem in INFARCT zeggen. Peter Heerschop noemt het achteraf „een dag van pure paniek”. „Ik dacht: wat wordt het nou, straks blijft er niets van mijn beste vriend over.” Volgens de boezemvriend van Waas leek zijn maatje met de eeuwig jonge uitstraling eerst in één klap 25 jaar ouder geworden.

Maar Viggo Waas knokte. Volgens artsen hielp zijn positieve instelling en het keiharde werken hem erdoorheen. Sjoelen of veters strikken oefenen? Hij deed het vol overgave. Elk baantje zwemmen ging Viggo Waas aan alsof het een Olympische finale was. Zijn zoon Milan daarover: „Hij had al besloten dat het zou lukken, volgens mij.”

Het ging uiteindelijk zo goed dat de twee vrienden hun theatershow konden afmaken. Of beter: die konden herschrijven. Er gaat nog iets heel moois gebeuren ging uiteindelijk over het herseninfarct en wat dat betekende voor hun vriendschap. Ook schreef het duo een boek, Infarct – nu met kleine letters – over dezelfde onderwerpen.

‘Een herseninfarct krijg je nooit alleen’

In de documentaire zijn volop beelden uit Er gaat nog iets heel moois gebeuren te zien. Ga vooral kijken als je het (helaas niet zo leuke) onderwerp ‘herseninfarct’ interessant vindt en al helemaal als je iets over onvoorwaardelijke vriendschap wilt zien. Kwetsbaarheid, ontreddering, acceptatie, vastberadenheid, knokken voor een nieuwe toekomst: het komt allemaal voorbij.

Het was de twee snel duidelijk: „Een herseninfarct krijg je nooit alleen, de gevolgen draag je samen.” In een nabrander tijdens de aftiteling wil Viggo Waas wel kwijt dat niet iedereen zomaar herstelt van een zwaar herseninfarct. „Ik begrijp dat ik erg veel geluk heb gehad.”

Maar óók interessant: aan Peter Heerschop werd tijdenlang alleen nog maar gevraagd ‘hoe is het met Viggo Waas?’ En Viggo op zijn beurt vond dat hij telkens als een kind behandeld werd. Het mondt in de voorstelling uit op een ordinaire (maar heerlijke) scheldpartij. Maar ach, ruim dertig jaar vriendschap overleeft zoiets. Mooi, als je dat in dit geval zo kunt zeggen.

Aantal blikken uit 5: 4

INFARCT is morgenavond (zondag 12 juli) om 21.15 uur te zien bij Omroep MAX op NPO 1. Terugkijken kan via NPO Start.

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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