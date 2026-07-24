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Veel tv kijken op middelbare leeftijd kan later slecht uitpakken voor je brein, blijkt uit onderzoek

Na een lange werkdag op de bank ploffen voor een avond tv-kijken lijkt onschuldig, maar het kan op de lange termijn gevolgen hebben voor de gezondheid van je hersenen.

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Onderzoekers van de University of Southern California (USC) ontdekten dat mensen die op middelbare leeftijd heel vaak tv kijken, tientallen jaren later vaker veranderingen in hun hersenen laten zien die in verband worden gebracht met cognitieve achteruitgang.

Niet het zitten, maar wat je doet

Voor het onderzoek analyseerden wetenschappers gegevens van ongeveer 1700 volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar. De deelnemers gaven eind jaren 80 aan hoe vaak zij in hun vrije tijd televisie keken en hoeveel van hun werkdag zij zittend doorbrachten. Ruim twintig jaar later werden hun hersenen onderzocht met een MRI-scan.

Daaruit bleek dat deelnemers die aangaven heel vaak televisie te kijken, gemiddeld kleinere hersengebieden hadden die belangrijk zijn voor onder meer het geheugen, de besluitvorming en de verwerking van visuele informatie. Ook waren er vaker afwijkingen zichtbaar in de witte stof van de hersenen, die in eerder onderzoek in verband zijn gebracht met cognitieve achteruitgang, dementie en een verhoogd risico op een beroerte.

Verrassende uitkomst

Je zou denken: dit komt omdat deze mensen automatisch meer zitten. Maar opvallend genoeg leek langdurig zitten op zichzelf niet de boosdoener. Mensen met een zittend beroep hadden juist gemiddeld grotere hersengebieden in de voor- en achterkant van de hersenen en minder afwijkingen in de witte stof.

Volgens de onderzoekers kan dat komen doordat veel kantoorbanen mentaal actief zijn. Tijdens het werk zijn mensen vaak bezig met plannen, problemen oplossen en geconcentreerd nadenken. Televisiekijken is juist een veel passieve bezigheid.

De onderzoekers denken daarom dat niet alleen de hoeveelheid tijd die je zittend doorbrengt belangrijk is, maar ook hoe je die tijd invult.

Ligt het alleen aan die tv?

De onderzoekers hielden bij hun analyses rekening met onder meer lichaamsbeweging, diabetes, roken, alcoholgebruik en BMI. Toch benadrukken zij dat het onderzoek niet bewijst dat alleen televisie kijken de hersenveranderingen veroorzaakt.

Een ander opvallend resultaat is dat de gevonden verbanden vooral zichtbaar waren bij mannen. Waarom dat zo is, weten de onderzoekers nog niet. Daar is vervolgonderzoek voor nodig.

Volgens de wetenschappers laten de resultaten zien dat gezondheidsadviezen in de toekomst mogelijk specifieker moeten worden. Niet alleen minder zitten is belangrijk, maar ook kiezen voor activiteiten die de hersenen actief houden, zoals lezen, puzzelen of ander mentaal uitdagend werk, in plaats van langdurig passief televisie kijken.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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