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Met een stille kamer in huis kun je de kans op het krijgen van Parkinson verkleinen, zeggen onderzoekers

Mensen die jarenlang aan een drukke weg wonen, hebben waarschijnlijk een iets grotere kans om de ziekte van Parkinson te ontwikkelen. Toch kun je dit risico verkleinen door thuis een rustige plek voor jezelf te creëren waar je je kunt terugtrekken, zo blijkt uit een groot Deens onderzoek.

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Voor het onderzoek werden ruim drie miljoen Deense veertigplussers tussen 2000 en 2017 gevolgd. Meer dan 20.000 van hen kregen tijdens de onderzoeksperiode de diagnose Parkinson. Ook werd er gekeken naar de woningen van de deelnemers en in hoeverre zij last hadden van verkeerslawaai. Mensen die aan beide kanten van hun woning last hadden van verkeerslawaai, bleken een grotere kans te hebben op Parkinson.

In de video boven dit artikel hoor je over risicofactoren voor de ziekte van Parkinson.

Onderzoek naar de ziekte van Parkinson

Opvallend genoeg bleken mensen die last hadden van veel verkeerslawaai, maar óók een stille kant hadden aan hun woning, juist weer minder risico te lopen. Mensen die geen rustig toevluchtsoord hadden, liepen juist meer risico. De onderzoekers concluderen dan ook dat een rustig plekje in huis waar je je kunt terugtrekken, de kans op het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson kan verkleinen.

Verklaring voor verband

Dat geluid een grote rol kan spelen bij het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson, is niet heel gek. Aanhoudend geluid kan er namelijk voor zorgen dat je lichaam in een lichte alarmstand komt en zet processen in gang die kunnen leiden tot oxidatieve stress en ontstekingen, ook in de hersenen.

Bij de ziekte van Parkinson sterven langzaam de zenuwcellen af die de stof dopamine aanmaken. Ontstekingen en oxidatieve stress spelen hierbij een rol. Dit kan dus verklaren waarom lawaai op de langere termijn ook je hersenen kan aantasten.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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