Sporten in de hitte? Zo voorkom je uitdroging tijdens het bewegen
Sporten is goed voor je lichaam én je hoofd. Of je nu graag hardloopt, regelmatig op de fiets stapt of liever krachttraining doet in de sportschool: bewegen helpt je fit en gezond te blijven. Maar vooral tijdens warme dagen of zware inspanning is het belangrijk om goed naar je lichaam te luisteren.
Wie te weinig drinkt tijdens het sporten, kan namelijk te maken krijgen met uitdroging. En dat kan niet alleen je sportprestaties beïnvloeden, maar ook zorgen voor vervelende gezondheidsklachten.
Hoe ontstaat uitdroging?
Van uitdroging is sprake wanneer je lichaam meer vocht verliest dan je binnenkrijgt. Dat kan in principe altijd gebeuren, bijvoorbeeld wanneer iemand lange tijd geen water tot zijn beschikking heeft. In het dagelijks leven komt ernstige uitdroging bij gezonde mensen gelukkig niet vaak voor.
Tijdens het sporten ligt dat anders. Je lichaam verliest dan veel vocht door te zweten. Dat zweten heeft een belangrijke functie: je lichaam koelt zichzelf ermee af. Maar als je het verloren vocht niet aanvult, raakt je vochtbalans verstoord. Daardoor kan je lichaamstemperatuur stijgen en kan er hittestress ontstaan. Vooral bij warm weer, langdurige inspanning of sporten in een omgeving met hoge temperaturen neemt de kans op uitdroging toe.
Ook de luchtvochtigheid speelt een rol. In een vochtige omgeving kan zweet minder makkelijk verdampen, waardoor je lichaam minder goed afkoelt. In een droge omgeving merk je het vochtverlies juist soms minder snel op.
Deze signalen wijzen op uitdroging
Een vochttekort kan ervoor zorgen dat je minder goed presteert tijdens het sporten. Ook kunnen er lichamelijke klachten ontstaan. Let daarom op deze signalen:
- dorst (al is dit vaak een laat signaal);
- een droge mond;
- donkere urine of minder vaak plassen;
- vermoeidheid of minder concentratie;
- hoofdpijn of duizeligheid;
- spierkrampen.
Krijg je tijdens het sporten last van deze klachten? Neem dan een pauze en drink water.
Zo voorkom je uitdroging tijdens het sporten
Gelukkig kun je met een paar simpele tips van Weeronline de kans op uitdroging verkleinen.
Drink al voordat je begint
Wacht niet tot je dorst krijgt voordat je gaat drinken. Dorst is namelijk vaak een teken dat je lichaam al een vochttekort heeft. Zorg daarom dat je vooraf voldoende water drinkt.
Blijf drinken tijdens langere inspanning
Bij een korte training is water vaak voldoende. Sport je langer of intensiever? Neem dan regelmatig een slok water om het vochtverlies aan te vullen. Bij langdurige inspanning kan een isotone sportdrank soms helpen. Deze bevat naast vocht ook zouten die je tijdens het zweten verliest.
Pas je aan bij warm weer
Sporten in de volle zon of bij hoge temperaturen vraagt extra aandacht. Je zweet dan meer en verliest sneller vocht. Drink daarom extra en kies eventueel een koeler moment van de dag om te sporten.
Luister naar je lichaam
Iedereen reageert anders op warmte en inspanning. Voel je je duizelig, vermoeid of merk je dat je je minder goed kunt concentreren? Neem dan een pauze en forceer jezelf niet.
Met voldoende drinken en een beetje voorbereiding kun je ook op warme dagen veilig blijven sporten.
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