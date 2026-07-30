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Schurft blijft hardnekkig probleem, nieuwe app moet daar verandering in brengen

De tijd dat schurft regelmatig het nieuws haalde, ligt achter ons. Toch is de besmettelijke huidaandoening nog altijd een groot probleem: vorig jaar kwam schurft ruim elf keer zo vaak voor als vijftien jaar geleden. Hoe kan dat? En kan een speciale app helpen om besmettingen sneller te laten verdwijnen?

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Volgens epidemioloog Wilma Stolk was schurft jarenlang geen issue in Nederland. Het kwam alleen sporadisch voor. Inmiddels is dat wel anders: het komt tegenwoordig bij 6,8 patiënten per duizend inwoners voor. Ter vergelijking: vijftien jaar geleden waren dat nog 0,6 patiënten per duizend inwoners, zo blijkt uit jaarcijfers van onderzoeksinstituut Nivel.

Wat is schurft?

Stolk onderzoekt voor het Erasmus MC en GGD Rotterdam-Rijnmond hoe de schurftepidemie te stoppen is. De aandoening wordt veroorzaakt door mijt, een klein beestje dat met het blote oog niet te zien is, onder je huid kruipt en daar eitjes legt. „Dus als je eenmaal mijten hebt, kunnen ze zich blijven vermenigvuldigen”, zo legt Stolk aan NU.nl uit. Het gevolg? Gekmakende jeuk. „Mensen slapen er slecht door en worden soms bijna paranoïde bij de gedachte aan beestjes in hun huid.”

Je kunt schurft op verschillende manieren krijgen. Bijvoorbeeld door intensief huidcontact als seks, maar ook als je een kwartier samen op de bank ligt met blote benen tegen elkaar aan. „Van even iemand de hand schudden krijg je geen schurft”, zo benadrukt Stolk. De mijten kunnen echter ook indirect worden overgedragen. Een beestje kan tot drie dagen overleven op een stoffen bank of bijvoorbeeld een handdoek. Daarom is het ook zo lastig om van schurft af te komen.

Wat te doen bij schurft?

Er zijn twee dingen die je kunt doen als je schurft hebt opgelopen: je kunt meermaals ivermectinetabletten slikken of een speciale crème gebruiken. Dit laatste is een intensieve klus. „Je moet jezelf dan van je kaaklijn tot je tenen insmeren”, zo legt Stolk uit. Ook bij je schaamstreek, onder je nagels en op delen van je rug waar je zelf niet bij komt. Daarna moet de crème tot twaalf uur intrekken. „Ga je in de tussentijd naar de wc, dan moet je de plekken waar de crème er mogelijk vanaf is gegaan, opnieuw insmeren.”

En dan ben je er nog niet: ook je beddengoed moet worden gewassen, kleding moet in zakken worden gedaan en gewassen worden, je moet je meubels en vloerbedekking uitzuigen en je mag je huisdieren meerdere dagen niet knuffelen. Daarnaast moeten ook innige contacten zoals huisgenoten de hele behandeling ondergaan, zelfs als ze geen klachten hebben. Je kunt namelijk vier tot zes weken met mijten rondlopen voordat je jeuk krijgt. „Zo voorkom je dat je het via je omgeving opnieuw oploopt als je zelf weer ‘schoon’ bent”, aldus Stolk.

Mogelijke oorzaken van schurftepidemie

Het is dan ook niet gek dat de schurftepidemie lastig te bestrijden is. Daarbij helpt het ook niet dat de oorzaak van de stijging niet duidelijk is. „Ik geloof niet dat er een plotselinge gedragsverandering is geweest”, zegt Stolk. „Maar we zijn bijvoorbeeld wel meer gaan reizen. We weten ook nog niet wat de impact is van klimaatverandering. En misschien – maar dat is heel lastig te bewijzen – zijn mijten tegenwoordig minder gevoelig voor de medicijnen.”

Speciale app

Omdat de behandeling bij zo’n 30 procent van de mensen niet in één keer slaagt, hebben Stolk en haar collega’s een handige app ontwikkeld. Deze app moet je in twaalf dagen door het intensieve hygiënestappenplan loodsen. Mensen die de app gebruiken, krijgen bijvoorbeeld te horen op welke dag ze hun nagels moeten knippen en wanneer ze hun meubels moeten stofzuigen.

„Het kost best veel moeite om dat allemaal in de juiste volgorde te doen, dus de app houdt overzicht en geeft toelichting”, zegt Stolk. De app wordt na de zomer getest onder studenten.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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