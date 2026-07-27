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Onderzoekers vinden verrassende aanwijzing voor handartrose: mondbacteriën spelen mogelijk grotere rol dan gedacht

Handartrose lijkt niet alleen samen te hangen met veranderingen in de gewrichten. Nieuw onderzoek onder ruim 750 mensen laat zien dat ook de samenstelling van mondbacteriën opvallend verschilt bij mensen met pijnlijke handen.

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Dat zeggen onderzoekers van onderzoekscollectief BMJ Journals. Een ‘verstoorde mondflora’ kan zomaar eens de boosdoener zijn voor de pijn in je handen.

Darmen en mond hebben invloed op gezondheid

Artrose kan verschillende oorzaken hebben. Wist je bijvoorbeeld al dat de bacteriën in onze darmen een rol spelen bij deze ziekte? Nu blijkt dat niet alleen onze darmen te maken hebben met artrose, maar ook onze mondbacteriën.

Onderzoekers kwamen tot die conclusie door naar het speeksel van ruim 750 mensen te kijken. Daar werden een aantal dingen duidelijk: bij mensen met pijnlijke handartrose was de diversiteit aan bacteriën in de mond een stuk lager dan bij gezonde mensen. Ook de samenstelling van het ‘bacteriële milieu’ in de mond verschilde aanzienlijk.

Eerder schreef Metro al over hoe je je darmflora het beste gezond kunt houden. Men noemt de darmen ook weleens de motor van het lichaam. Die motor houd je dus het liefst zo gesmeerd mogelijk. Hoe je dat doet, lees je hier.

Welke rol speelt de bacterie Trichococcus bij handartrose?

Met name de Trichococcus-bacterie trok de aandacht van wetenschappers. Deze bacterie kwam veel vaker voor bij mensen met handartrose. Sterker nog: hoe meer van deze bacteriën iemand in zijn mond had, hoe ernstiger de pijnklachten aan de handen waren.

De conclusie van onderzoekers heeft een logische verklaring. De Trichococcus-bacterie is namelijk gelinkt aan een specifiek proces in de darmen, wat insinueert dat er een directe verbinding is tussen je mondgezondheid en de rest van je lichaam. Bij gezonde mensen werken de mond- en darmbacteriën goed samen, maar bij artrosepatiënten is die balans verstoord.

Veel mensen in Nederland worden geopereerd aan hun heup en knie na artroseklachten. Metro berichtte eerder al dat niet iedereen tevreden is na die operatie. Patiënten zijn met name teleurgesteld als zij niet meer pijnvrij kunnen bewegen of sporten.

Bewijst dit onderzoek dat een slechte mond artrose veroorzaakt?

Of een slechte mondgezondheid ook echt de oorzaak is van artrose, dat is nog te vroeg om te zeggen. Op dit moment kan er alleen worden gesproken over een verband tussen de twee. Mogelijk kan een slechte mondgezondheid namelijk ook het gevolg zijn van artrose.

Hoe dat allemaal zit, moet in later onderzoek duidelijk worden. Tot die tijd is het misschien een goed idee om nog eens extra goed te poetsen.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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