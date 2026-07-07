Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek naar melatonine toont mogelijk effect op chronische pijn: zo zit dat

Melatonine staat vooral bekend als hormoon dat het slaap-waakritme regelt. Een nieuwe analyse onderzocht of het ook kan helpen bij chronische spier- en gewrichtspijn. De onderzoekers vonden een klein, meetbaar effect, maar benadrukken dat het bewijs nog beperkt is en dat er geen aanleiding is om bestaande pijnstillers te vervangen.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

De gemiddelde afname van de pijnscore was vergelijkbaar met het effect dat in sommige onderzoeken naar gangbare pijnstillers wordt gezien.

Onderzoek naar melatonine en (chronische) pijn

Voor het onderzoek verzamelden wetenschappers de resultaten van eerdere studies met duizenden deelnemers uit onder meer de Verenigde Staten, Brazilië en China. Gemiddeld nam de pijnscore met ongeveer negen punten af op een schaal van 0 tot 100.

Er wordt nog steeds aangeraden om een gangbare pijnstiller te gebruiken. Bovendien is het nog niet bekend wat een goede dosering van melatonine zou moeten zijn. In het onderzoek werden verschillende doseringen gebruikt door deelnemers. Er is alleen geen bewijs dat een hogere dosering ook beter werkt.

Wat is melatonine? Melatonine is een hormoon dat het lichaam zelf aanmaakt in de hersenen, vooral zodra het donker wordt. Het speelt een belangrijke rol bij het regelen van de biologische klok en het slaap-waakritme. Door de aanmaak van melatonine krijgt het lichaam het signaal dat het tijd is om te gaan slapen. De hoeveelheid melatonine neemt ’s avonds toe, bereikt ’s nachts een piek en daalt weer zodra het licht wordt.

Beter slapen

Daarnaast bekeken de onderzoekers ook andere uitkomsten, zoals slaapkwaliteit. Het blijkt namelijk dat deelnemers niet alleen iets minder pijn hadden, maar ook beter sliepen. Een belangrijk effect, omdat chronische pijn en slaapproblemen elkaar vaak versterken.

„Chronische pijn staat zelden op zichzelf. Het gaat vaak hand in hand met een slechte nachtrust”, zegt onderzoeker Wu.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Geen vervanger van medicatie

Melatonine wordt over het algemeen goed verdragen. De meest gemelde bijwerkingen zijn misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn. Toch is het belangrijk om niet zonder overleg met een dokter pijnmedicatie aan te passen. Als je twijfelt over medicatie of kampt met gezondheidsklachten, is het beter om eerst met een (huis)arts te overleggen.

„We zeggen niet dat je alle pijnstillers moet vervangen door melatonine”, benadrukt Wu. Wel kan dit onderzoek een eerste stap zijn naar meer kennis over melatonine.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

Reacties