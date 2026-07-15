Mysterieuze infectie houdt Verenigde Staten in zijn greep, uitbraak van ‘explosieve diarree’
Vrij vervelend: veel mensen in de Verenigde Staten hebben een infectie opgelopen waarvan ze niet weten hoe. Niet alleen staan gezondheidsinstanties voor een raadsel; de zieken hebben ook te maken met een vervelende bijkomstigheid. Ze hebben allemaal last van explosieve diarree.
Duizenden Amerikanen in inmiddels 34 staten zijn getroffen door de zogenoemde cyclosporiasis-parasiet. Die parasitaire infectie speelt wel vaker op in het land als het warmer wordt. Nu gaat het echter om een grote uitbraak, waarvan de oorsprong onduidelijk is.
Infectie met virus in de Verenigde Staten
De parasitaire infectie wordt in de regel overgedragen via het water of voedsel, maar het is lastig om te achterhalen wanneer of waar het deze keer precies mis is gegaan. Het kan namelijk één à twee weken duren voordat slachtoffers symptomen krijgen, en het is dan vrij lastig om hun dieet van de voorgaande dagen precies te achterhalen. Daardoor is het opsporen van de bron erg lastig.
Bovendien is het volgens experts moeilijk om deze specifieke parasiet aan te tonen in voedsel. Er zouden ‘vrachtwagens vol sla’ nodig zijn om het onderzoek te laten slagen.
Volgens Steven Manderach, een Amerikaans expert op het gebied van voedselveiligheid, is het opsporen van deze parasiet daardoor niet zoals een speld in een hooiberg, maar nog veel lastiger. „Het is als het zoeken naar een microscopisch klein stukje van een speld in een hooiberg.”
‘Frequente en explosieve’ toiletbezoeken
Intussen zitten zo’n 7000 Amerikanen op de blaren. Een infectie van de cyclosporiasis-parasiet kenmerkt zich door een stoelgang die, op zijn zachtst gezegd, niet helemaal naar behoren werkt. Slachtoffers hebben last van ‘frequente’ en ‘explosieve’ toiletbezoeken. Hoewel de infectie zelden dodelijk is, zijn er inmiddels wel al meer dan 80 ziekenhuisopnames gemeld door internationale media.
De staat Michigan is veruit het zwaarst getroffen; er wordt gesproken over 3300 zieken. Ter vergelijking: normaal houdt de staat rekening met zo’n 40 à 50 gevallen per jaar. Bovendien wordt verwacht dat het aantal zieken veel hoger ligt dan nu bekend is. Veel mensen herstellen zonder medische hulp en daardoor blijven zij buiten beeld.
Fastfoodketen Taco Bell als besmettingsbron?
In het onderzoek naar de oorsprong van de infectie is inmiddels een opvallende naam naar voren gekomen: fastfoodketen Taco Bell. In de regio Detroit werden bij verschillende vestigingen van de fastfoodketen briefjes opgehangen waarop stond dat het restaurant onder andere geen sla, uien en guacamole kon serveren vanwege een landelijke terugroepactie.
Hoewel een deel van de zieken aangeeft bij Taco Bell te hebben gegeten, zijn er ook duizenden andere mensen die de keten niet hebben bezocht. De besmettingsbron zou dus veel groter kunnen zijn dan alleen Taco Bell. Meerdere besmettingsbronnen zouden bovendien kunnen verklaren waarom zoveel Amerikanen tegelijkertijd aan de wc zijn gekluisterd.
Gezondheidsdiensten adviseren ondertussen om verse producten heel grondig te wassen, bepaalde fruitsoorten zoals frambozen te vermijden en groenten goed te koken om een potentiële parasiet te doden.
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