Nieuw onderzoek: zelfs iets minder slapen kan al zorgen voor gewichtstoename
Onderzoekers van Columbia University ontdekten dat zelfs een beperkt slaaptekort al kan leiden tot gewichtstoename. Uit hun studie blijkt dat gemiddeld ruim een uur minder slaap per nacht al effect heeft op het lichaam.
Een extra kop koffie maakt dat niet ongedaan: volgens de studie merkt je lichaam het slaaptekort wel degelijk en kan het daar uiteindelijk de prijs voor betalen.
Columbia University onderzocht het effect van mild slaaptekort
Onderzoekers van Columbia University in New York hebben hierover een studie gepubliceerd in het vakblad Annals of Internal Medicine. Ze wilden een vraag beantwoorden waar wetenschappers verrassend genoeg nog geen hard antwoord op hadden: zorgt chronisch, mild slaaptekort er daadwerkelijk voor dat je aankomt?
Dat er een verband bestaat tussen weinig slaap en overgewicht was al bekend. Tot nu toe was het bewijs echter vooral gebaseerd op laboratoriumonderzoek, waarin mensen slechts vier of vijf uur per nacht sliepen. Maar de onderzoekers wilden weten wat de gevolgen zijn van een kleiner, maar langduriger slaaptekort, schrijft wetenschappssite Scientias.
Hoe werd het onderzoek uitgevoerd?
Aan het onderzoek deden 95 volwassenen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten mee. Zij doorliepen twee periodes van zes weken: één waarin ze normaal sliepen en één waarin ze elke nacht anderhalf uur minder sliepen. Tussen beide periodes zat een pauze om de effecten te laten verdwijnen.
Zo konden de onderzoekers de twee periodes rechtstreeks met elkaar vergelijken, zonder dat verschillen tussen personen de boel vertroebelden. Om te controleren of iedereen zich aan het schema hield, droegen de deelnemers een polsbandje dat hun slaap registreerde.
78 minuten minder slaap leidde tot bijna een halve kilo gewichtstoename
Tijdens de periode waarin de deelnemers korter sliepen, kregen zij gemiddeld 78 minuten minder slaap per nacht. Dat leidde tot een gemiddelde gewichtstoename van bijna een halve kilo ten opzichte van de periode waarin zij voldoende sliepen. Ook hun tailleomvang en totale lichaamsvolume namen licht toe.
Minder slaap had vooral een impact op het gedrag van de deelnemers. Hun totale energieverbruik gedurende de dag bleef namelijk wel gelijk. Maar wat vooral opviel was dat ze in de slaaparme periode zo’n 17 minuten per dag langer stilzaten. De onderzoekers vermoeden dat dit komt omdat langer wakker zijn extra energie kost. Om dat te compenseren gaan mensen onbewust wat meer stilzitten en waarschijnlijk ook iets meer eten.
Een halve kilo in zes weken klinkt misschien niet als veel. Toch wijzen onderzoekers erop dat dit ongeveer net zoveel is als de gemiddelde gewichtstoename van een volwassene in een heel jaar. Wie langere tijd structureel te weinig slaapt, loopt daardoor het risico dat die extra kilo’s zich langzaam opstapelen. Op de lange termijn kan dat uiteindelijk leiden tot overgewicht.
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