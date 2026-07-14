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Zie je op tegen bellen? Met deze 6 praktische tips verminder je belangst stap voor stap

Krijg jij spontaan hartkloppingen bij de gedachte een belletje naar de dokter of de klantenservice van een bedrijf te moeten plegen? Dan kan het zomaar zijn dat je belangst hebt, en het kan lastig zijn om daar vanaf te komen. Metro helpt je graag een handje en zet een aantal handige tips voor je op een rij om binnen no time klakkeloos te telefoneren.

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Belangst, soms ook wel bekend als telefoonfobie, is een sociale angst waarbij men in de regel bang is om beoordeeld of bekritiseerd te worden door de persoon aan de andere kant van de lijn. Omdat je de lichaamstaal van de ander niet kunt zien, kan een gesprek voelen als een auditie waarbij geen enkel foutje gemaakt mag worden. Maar geen zorgen: het hoeft allemaal niet zo zwaar te zijn.

Zo ga je telefoonangst tegen

Omarm het ongemak

Angst krijgt zijn kracht door vermijding. De beste manier om belangst aan te pakken, is door de angst toe te laten in plaats van ertegen te vechten. De angst is er nu eenmaal, dus je kunt er maar beter mee leren leven. Dat scheelt je niet alleen een hoop energie, maar in de loop van de tijd zal je ook wennen aan de ongemakkelijkheid. Haal diep adem, laat de zenuwen over je heen komen en blijf aan de lijn. Aan de andere kant zit ook maar gewoon een mens. Blootstelling is bij belangst de sleutel tot succes.

Begin met telefoontjes waar weinig vanaf hangt

Oefening baart kunst, dus je kunt je belangst indammen door vooral heel vaak te telefoneren. Een handige tip is om laagdrempelig te beginnen met belletjes waar weinig van afhangt. Bel bijvoorbeeld naar een restaurant voor een reservering, of naar een winkel om te informeren naar een specifiek product. Onthoud: een korte stilte of een verspreking is heel normaal en valt de ander meestal nauwelijks op. Door in een veilige omgeving te oefenen, bouw je zelfvertrouwen op voor de grotere uitdagingen.

Een spiekbriefje maakt bellen makkelijker

Op school mag het niet, maar wat weerhoudt je ervan om het in het dagelijks leven te gebruiken? Een spiekbriefje kan zomaar erg handig blijken. Schrijf voorafgaand aan een telefoongesprek op wat je wilt bereiken met het gesprek, en welke woorden daarbij belangrijk zijn om te benoemen. Dat hoeven geen volzinnen te zijn, steekwoorden kunnen al voldoende zijn. Een telefoongesprek loopt immers zelden zoals gepland. Op die manier kun je mooi je improvisatieskills verbeteren.

De juiste omgeving helpt tegen telefoonstress

Zorg dat je op een plek bent waar je je prettig voelt. Ben je op je werk, maar vind je het te druk? Loop dan even een aparte ruimte in, zodat je alleen kunt zijn. Doe je het juist goed als je meer mensen om je heen hebt? Overweeg dan eens om een belletje te plegen op een drukbezochte plek. Zolang je niet belt op plekken waar het niet mag, zoals een stiltecoupé, zal niemand daar snel een probleem van maken.

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Eerlijk zijn haalt de druk van een telefoongesprek

Vaak ontstaat belangst door de druk die we onszelf opleggen om direct het perfecte antwoord te hebben of precies te weten bij wie we moeten zijn. Het kan daarom helpen om simpelweg eerlijk te zijn. Door te communiceren dat je niet zeker weet bij wie je moet zijn of wat je moet zeggen, kan de persoon aan de andere kant van de lijn je misschien al wel verder helpen. Want onthoud: niemand voert perfecte telefoongesprekken.

Meestal is belangst op te lossen door heel veel te oefenen. Toch zijn er ook nog andere handigheidjes die van pas kunnen komen. Zo zijn er tegenwoordig cursussen die focussen op het oplossen van belangst, en wordt er bij opleidingen ook aandacht aan besteed. Belangst lijkt misschien onoverwinnelijk, maar gelukkig is er nog niemand aan onderdoor gegaan. En nog een bonus: je bent zeker niet de enige die het lastig vindt om te telefoneren.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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