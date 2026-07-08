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Experts delen de belangrijkste hitte-tips voor huisdieren: zo voorkom je dat je hond of kat oververhit raakt

Een nieuwe hittegolf dreigt en dat betekent niet alleen oppassen voor jezelf. Ook honden, katten en andere huisdieren lopen risico op oververhitting. Dit zijn de belangrijkste adviezen van dierenexperts om problemen te voorkomen.

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We zetten voor je op een rij hoe je de hitte het beste aan kunt pakken.

Hoe herken je dat een hond oververhit raakt?

In tegenstelling tot mensen hebben honden amper zweetklieren. Het is daardoor lastiger om te zien wanneer zij het warm hebben. Honden kunnen hun warmte alleen kwijt via hun voetzolen en door te hijgen. Als je hond veel hijgt bij warm weer, kun je er dus van uitgaan dat hij het warm heeft.

Voor honden zijn er gelukkig best een aantal dingen die je kunt doen om koelte te bieden. Zorg ervoor dat er in huis voldoende schaduw en voldoende drinkwater is. Een andere tip is om een natte handdoek neer te leggen waarop je hond kan liggen. Je kunt gedurende de dag wat water op de handdoek gieten zodat deze koel blijft.

Mocht je een stapje verder willen gaan, dan kun je bij de dierenwinkel speciale koeldekens of koelhalsbanden kopen. Zorg er dan wel voor dat je hond deze niet kapotbijt. Het materiaal in de koeldekens is niet bedoeld voor consumptie.

Dan de klassieke tip: laat je hond met hitte niet alleen in de auto. De temperatuur kan snel oplopen in een kleine, afgesloten ruimte. Zorg er ook voor dat je je huisdier op de heetste momenten van de dag niet uit hoeft te laten, en dan komt het helemaal goed met die hittegolf.

Welke verkoeling werkt voor katten tijdens een hittegolf?

Een kat die het heet heeft of mogelijk zelfs overhit is, kun je herkennen aan verschillende symptomen. Zo kan je kat futloos zijn, kwijlen, hijgen en braken. Het is voor een kat, zeker eentje met langer haar, soms lastig om af te koelen.

Gelukkig weten katten voortijdig vaak wel een koeler plekje op te zoeken. Als je ze dus ziet bakken in het raamkozijn, is dat zeer waarschijnlijk een vrijwillige keus. Toch kun je ze nog steeds een handje helpen. Stel speelmomenten bijvoorbeeld uit tot een koeler moment op de dag. Zet voldoende drinkwaterbakjes neer en zorg dat er wat koele plekken in huis zijn voor je kat.

Dat kan gaan om koele tegels of onder het bed, maar ook een koeldeken die te vinden is in de dierenwinkel. Ook een icepack in een theedoek vinden katten soms fijn tijdens hete dagen.

Waarom knaagdieren extra kwetsbaar zijn bij temperaturen boven de 25 graden

Knaagdieren moeten met deze temperaturen zo veel mogelijk buiten de zon worden gehouden. Zorg voor voldoende drinkwater en ververs dit meerdere keren per dag. Soms kan het raadzaam zijn om een hok, als deze buiten staat, naar binnen te verplaatsen als het daar koeler is.

Je kunt er ook voor kiezen om koelproducten in het hok te leggen. Niet een zak met bevroren doperwtjes, maar een aluminium koelplaat bijvoorbeeld. Daarmee kunnen knaagdieren zelf bepalen of ze de koelte willen opzoeken of juist niet. Let op: check wat voor koelplaat het beste is voor jouw knaagdier. Er zit namelijk verschil tussen de opties voor ratten, hamsters en konijnen.

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Zo help je vogels veilig afkoelen tijdens extreme hitte

Als vogels het warm hebben, kunnen ze hijgen, hun vogels spreiden of zien ze er lusteloos uit. Er zijn een aantal trucjes om vogels af te koelen. Zo helpt de schaduw natuurlijk al, maar ook water is opnieuw een uitkomst. Met een drinkbak en een badje kunnen vogels het meest effectief afkoelen. Met een grote schaal met water erin zijn vogels vaak al blij. Zorg er vooral voor dat je vogels niet te ver hoeven te vliegen.

Daarbij hebben ook alle wilde dieren het zwaarder met extreme temperaturen. Mocht je de vogels buiten willen helpen, gelden precies dezelfde tips. Soms kan het ook helpen om wat vogelvoer op te hangen of neer te leggen. Ze kunnen namelijk uitgeput zijn door de hitte en geen puf hebben om voer te vinden.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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