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Frankrijk zag flinke toename sterfgevallen tijdens hittegolf

Het aantal sterfgevallen in Frankrijk is flink gestegen tijdens de week waarin het land werd geteisterd door een hevige hittegolf. Gezondheidsdienst Santé publique France sprak over „een stijging van 29,1 procent, wat neerkomt op 2025 sterfgevallen meer dan in de voorgaande week”. De dienst erkende dat het daadwerkelijke aantal sterfgevallen vermoedelijk nog hoger uitvalt.

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Tijdens de week van 22 juni stegen de temperaturen op veel plekken in Frankrijk tot boven de 40 graden. Dat ontregelde het openbare leven. Scholen gingen dicht en treinen vielen uit. Uit de cijfers van de dienst komen aanzienlijke regionale verschillen naar voren. Zo viel het sterftecijfer in de regio Parijs ongeveer 62 procent hoger uit.

De hogere sterfte bleek vooral mensen van gevorderde leeftijd te raken. „Hoewel we een duidelijke stijging zien onder 45- tot 64-jarigen, vormen mensen van 65 jaar en ouder het grootste aandeel in het aantal overlijdens.” Relatief veel mensen overleden thuis. In de politiek klinkt de kritiek dat het land onvoldoende was voorbereid op de hitte en mogelijk wordt komende maandag gestemd over een motie van wantrouwen tegen de regering.

Nederland en België

Ook andere Europese landen, waaronder Nederland, kregen vorige maand te maken met hitte. De autoriteiten in België maakten donderdag bekend dat tussen 18 juni en maandag 29 juni een oversterfte is vastgesteld van 39 procent. Dat komt neer op 1222 aanvullende sterfgevallen. 530 van de overleden personen waren 85 jaar of ouder.

In Nederland waren er tijdens de extreme hitte ongeveer 480 sterfgevallen meer dan verwacht, kwam deze week naar voren uit wekelijkse sterftecijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Er overleden relatief veel mensen in het zuiden en oosten van het land, waar het bijzonder warm was.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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