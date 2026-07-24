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Extreme hitte raakt ook je mentale gezondheid: meer stress, agressie en sombere gevoelens

Hoewel het nu weer even wat koeler is, zijn we de extreme hitte van de afgelopen tijd waarschijnlijk nog niet vergeten – en hoe we ons erbij voelden. Maar wist je ook dat extreme hitte niet enkel gevolgen heeft voor je lichaam, maar ook voor je mentale gezondheid?

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Dat blijkt uit een overzichtsstudie gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift American Psychologist. Volgens de onderzoekers kunnen hoge temperaturen leiden tot meer stress, sombere gevoelens, agressie en concentratieproblemen. En het risico loopt alleen maar op naarmate de temperatuur verder oploopt.

Meer depressieve gevoelens door hitte

Onderzoek laat zien dat temperaturen boven 21 graden Celsius al samenhangen met minder positieve gevoelens en meer vermoeidheid. Tijdens langdurige hittegolven worden daarnaast vaker klachten als depressie en angst gemeld. Ook op sociale media is dat terug te zien. Op uitzonderlijk warme dagen gebruiken mensen vaker sombere of negatieve woorden in hun berichten.

Voor mensen met een psychische aandoening kunnen de gevolgen nog ernstiger zijn. Zo worden mensen met een bipolaire stoornis tijdens warme periodes vaker opgenomen in het ziekenhuis. Hitte en fel zonlicht kunnen namelijk de slaap verstoren, wat een manische periode kan uitlokken.

Ook mensen met psychoses, zoals schizofrenie, lopen tijdens hittegolven een groter risico op ernstige gezondheidsproblemen. Dat komt onder meer doordat sommige mensen moeilijk toegang hebben tot verkoeling of airconditioning.

🥵 Hete periode ligt op de loer De zomer doet het de komende dagen nog even rustig aan, maar daar komt snel verandering in. Vandaag blijft het op veel plaatsen bewolkt en liggen de temperaturen rond de 22 graden. Richting het weekend wordt het warmer, met zaterdag als warmste dag van de week. Na een tijdelijke afkoeling op zondag lijkt vervolgens een hete periode te beginnen.

Ook meer agressie en geweld

Volgens de onderzoekers hangt warm weer ook samen met meer agressief gedrag. Tijdens hete periodes nemen geweldsincidenten, huiselijk geweld en criminaliteit toe. Ook het aantal zelfdodingen en meldingen van zelfbeschadiging stijgt wanneer de temperatuur oploopt. Een mogelijke verklaring is dat hitte het moeilijker maakt om emoties te reguleren en impulsen onder controle te houden.

Niet alleen emoties veranderen door warmte. Ook de hersenen functioneren minder goed. Mensen reageren langzamer, zijn impulsiever en hebben meer moeite met het vasthouden van informatie. Dat komt onder meer doordat het lichaam veel energie nodig heeft om af te koelen. Daarnaast kunnen uitdroging en slechte nachtrust de werking van de hersenen verder verstoren.

Medicijnen kunnen risico vergroten

De onderzoekers waarschuwen ook voor mensen die medicijnen gebruiken tegen bijvoorbeeld angst, depressie of psychoses. Sommige van deze middelen maken het moeilijker voor het lichaam om af te koelen, waardoor de kans op hittegerelateerde gezondheidsproblemen toeneemt.

De onderzoekers benadrukken dat klimaatverandering daarmee niet alleen een lichamelijk, maar ook een belangrijk mentaal gezondheidsprobleem is. Zij pleiten voor meer aandacht voor de psychische gevolgen van extreme hitte, zowel bij zorgverleners als bij het grote publiek.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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