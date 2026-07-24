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Driekwart van de Nederlanders verbrandt op het terras: ’terrasblindheid’ is de boosdoener

Nederlanders smeren zich massaal in voor een dagje strand, want daar lig je immers de hele dag in de zon. Maar bij zonnen op het terras lijkt niet hetzelfde principe te gelden, want Nederlanders blijken zich vaak te vergeten in te smeren als ze op het terras neerploffen.

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En dat heeft gevolgen: drie op de vier Nederlanders is weleens verbrand tijdens een terrasbezoek. Volgens nieuw onderzoek van zorgverzekeraar Zilveren Kruis onderschatten veel mensen de kracht van de zon op het terras. Aan het onderzoek deed een representatieve groep van 1500 Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar mee.

Zonnebrand niet standaard mee naar het terras

Waar 83 procent standaard zonnebrand meeneemt naar het strand, doet slechts 26 procent dat als ze een terrasje pakken. Ook tijdens het verblijf zelf is het verschil groot: 74 procent smeert zich in op het strand, tegenover slechts 17 procent op het terras. Ruim één op de negen terrasgangers zegt zich zelfs nooit in te smeren.

‘Binnen 10 tot 30 minuten verbrand’

Volgens dermatoloog Daniel Kadouch is dat een hardnekkige misvatting. „Veel mensen denken dat zonbescherming alleen belangrijk is op het strand. Maar op een terras kan de uv-straling net zo hoog zijn. Bij een hoge uv-index kan een onbeschermde huid al binnen 10 tot 30 minuten verbranden.”

Dat is volgens hem extra zorgelijk, omdat huidkanker de meest voorkomende én snelst groeiende vorm van kanker in Nederland is. Jaarlijks krijgen ruim 81.000 Nederlanders de diagnose, blijkt uit cijfers van het Huidfonds, over 2025. Naar verwachting loopt dat de komende jaren verder op.

Terrasblindheid

Zilveren Kruis noemt het verschijnsel ’terrasblindheid’: mensen zijn zich op een terras minder bewust van de risico’s van de zon dan op het strand. Terwijl Nederlanders gemiddeld een uur of langer op een terras zitten, wordt zonnebrand daar veel minder vaak gebruikt.

Ook sociale drempels spelen mee. Vier op de tien terrasbezoekers zegt liever te verbranden dan zonnebrandcrème aan een onbekende te vragen. Andersom biedt driekwart zijn eigen zonnebrand ook niet snel aan iemand anders aan.

Zonnebrand op de menukaart

Een mogelijke oplossing? Zonnebrandcrème net zo makkelijk verkrijgbaar maken als een drankje. Steeds meer horecazaken bieden daarom zogenoemde ‘zonnebrandshotjes’ aan: een portie van ongeveer 30 milliliter zonnebrandcrème die gasten kunnen gebruiken of kopen.

Uit het onderzoek blijkt dat 40 procent van de terrasbezoekers zich sneller zou insmeren als zonnebrand eenvoudig op het terras beschikbaar is. Op festivalterreinen gebeurt dit tegenwoordig bijvoorbeeld al vaak: aan het begin of verspreid over het terrein staan palen met gratis zonnebrand, zodat bezoekers zich gemakkelijk kunnen beschermen tegen de zon.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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