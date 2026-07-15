Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Douane gaat harder optreden tegen illegale sigaretten, maar waar komt die rookwaar eigenlijk vandaan?

De Nederlandse douane wil harder optreden tegen de smokkel van illegale sigaretten. Die handel is populair vanwege de hoge accijnstarieven op tabak, en het aantal illegale peuken in ons land is inmiddels groot. Waar komt deze rookwaar eigenlijk vandaan?

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Alleen al dit jaar zijn er 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen door de douane. Door die gesmokkelde rookwaar loopt de overheid veel accijns mis. Vorig jaar werd 400 miljoen euro minder aan tabaksaccijns geïncasseerd.

Sigaretten uit het buitenland of illegaal geproduceerd

In de basis zijn er twee soorten illegale sigaretten: de sigaret die legaal gekocht is in het buitenland en vervolgens illegaal wordt meegesmokkeld en verkocht. Ook is er de soort die illegaal is geproduceerd en ook illegaal wordt verkocht.

Van de legale buitenlandse sigaretten komen volgens de douane de meeste uit Bulgarije en Polen. „Ook Duitsland, China, de Verenigde Arabische Emiraten, Turkije, Luxemburg en België komen vaak voor”, zegt douanewoordvoerder Maarten Molenbeek tegen Rijnmond.

Sigaretten uit EU-landen komen ons land vaak binnen via de weg of een luchthaven; sigaretten uit landen buiten de EU worden vaak via zeecontainers meegesmokkeld. Die laatstgenoemde manier is volgens de douane goed voor het overgrote deel van de sigaretten (80 procent).

Illegale fabrieken

Een andere manier om illegale sigaretten ons land in te krijgen, is dus het illegaal produceren van de rookwaar. Het zijn dan geen ‘echte’ sigaretten, maar namaak. Dat namaken gebeurt in illegale fabrieken die ook in Nederland te vinden zijn. Sterker nog, de afgelopen jaren zijn tientallen van die fabrieken opgerold en het is dan ook een reëel probleem voor de douane.

Voorheen werden illegale sigaretten voornamelijk in Oost- en Zuid-Europa gemaakt, maar daar wordt strenger gecontroleerd. Daarom is de productie naar Nederland opgeschoven. Ons land is een aantrekkelijk land voor illegale fabrikanten, omdat de rookwaar zowel over land als over zee gesmokkeld kan worden.

Wat de omvang van het aantal illegale fabrieken is, is lastig te zeggen. Uit de Nationale Smokkelmonitor blijkt wel dat meer dan een kwart van de sigaretten in Nederland uit het buitenland komt of illegaal is geproduceerd.

Inhoud van namaaksigaretten

Wat er in de namaaksigaretten zit, blijft altijd een beetje gissen. Dat kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. „Legaal geproduceerde sigaretten zijn ook ongezond, maar daar is in ieder geval toezicht op. Tot op de allerkleinste microgram is bekend wat erin zit”, zegt directeur Jan Hein Sträter van tabakslobbyorganisatie Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabak-fabrikanten (VSK) in andere media.

In onderzochte namaaksigaretten zijn volgens VSK onder meer goedkope tabak die verbouwd is op vervuilde grond, zware metalen, gifstoffen, uitwerpselen en medicijnresten aangetroffen. „Er is niemand die er toezicht op houdt. Als er niet goed opgelet wordt bij de productie, kan er een hele kam met smeerolie van de machine in lopen.”

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Lucratieve handel wegens hoge accijns

De handel in illegale sigaretten is voor criminelen erg lucratief vanwege de hoge accijns in Nederland. Rokers zoeken naar manieren om die accijns te omzeilen, soms dus met succes. De douane probeert intussen de handel zo goed als mogelijk tegen te gaan. Het gaat namelijk om georganiseerde netwerken die zich volgens de douane soms ook schuldig maken aan drugs- en wapenhandel.

Er wordt daarom ingezet op verschillende methoden om tabaksfraude te bestrijden. Zo wil de douane met camera’s en drones gaan werken bij bijvoorbeeld verkeerscontroles. „Om verdachte situaties waar te nemen en te controleren.” Ook op het vliegveld en via wetgeving moet het smokkelaars in de toekomst moeilijker gemaakt worden. Hoe dat gaat uitpakken, is nog de vraag.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

Reacties