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Deze alledaagse plastic stof kan mogelijk invloed hebben op hoe angstig je je voelt

Een veelgebruikte stof in plastic producten kan mogelijk invloed hebben op hoe angstig we later in het leven zijn. Onderzoekers ontdekten bij ratten dat blootstelling aan de stof DEHP al vroeg in het leven kan zorgen voor blijvende veranderingen in gedrag.

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Van speelgoed en medische hulpmiddelen tot regenjassen en douchegordijnen: plastic is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Maar een stof die ervoor zorgt dat plastic lekker flexibel blijft, zorgt nu voor nieuwe vragen bij wetenschappers.

Het gaat om DEHP, een zogenoemde weekmaker. Onderzoekers van de Universiteit van Buenos Aires onderzochten wat deze stof doet met de ontwikkeling van jonge dieren. Hun conclusie: ratten die vóór en kort na hun geboorte werden blootgesteld aan DEHP, vertoonden op latere leeftijd opvallend veel angstig gedrag.

Plastic stof heeft mogelijk invloed op angstgevoelens

Om dat te testen, zetten onderzoekers de volwassen ratten in een speciaal doolhof. Daaruit bleek dat de dieren die eerder met DEHP in aanraking waren gekomen, minder graag open ruimtes verkenden. Ze bleven liever in afgesloten gedeelten en stonden vaker stokstijf stil.

Dat laatste gedrag noemen onderzoekers ‘freezen’: een bekende reactie bij dieren wanneer ze angst of stress ervaren. Opvallend genoeg bleven de effecten zichtbaar, terwijl de ratten allang niet meer aan de plastic stof waren blootgesteld.

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Van speelgoed tot medische producten

DEHP klinkt misschien als een onbekende afkorting, maar de stof zit in veel producten die we dagelijks tegenkomen. De weekmaker wordt gebruikt om plastic soepel te maken en komt onder meer voor in speelgoed, medische hulpmiddelen, douchegordijnen en regenkleding.

Eerdere onderzoeken lieten al zien dat DEHP invloed kan hebben op het hormoonstelsel en het zenuwstelsel. Daarom willen wetenschappers nu beter begrijpen welke gevolgen langdurige blootstelling kan hebben.

Kan het effect worden teruggedraaid?

De onderzoekers probeerden ook uit te zoeken of de angstige reacties konden worden verminderd. Sommige ratten kregen een stof die de werking van GABA versterkt, een signaalstof in de hersenen die betrokken is bij ontspanning. Andere ratten kregen testosteron toegediend.

Bij beide groepen zagen de onderzoekers minder angstig gedrag. De dieren gingen weer vaker op onderzoek uit en durfden meer open plekken in het doolhof te betreden.

Geen reden om al je plastic weg te gooien

Moeten we nu massaal plastic uit huis verbannen? Zo ver gaat het onderzoek nog niet. De studie is uitgevoerd bij ratten en het is nog onbekend of dezelfde effecten ook bij mensen optreden.

Toch vinden onderzoekers de resultaten interessant, omdat DEHP wereldwijd veel wordt gebruikt en mensen er dagelijks mee in aanraking kunnen komen. Vooral tijdens de zwangerschap en de eerste levensjaren kan blootstelling mogelijk een grotere rol spelen, omdat de hersenen dan volop in ontwikkeling zijn. Meer onderzoek moet uitwijzen of plastic stoffen ook bij mensen invloed hebben op angst en gedrag. Tot die tijd kan het in ieder geval geen kwaad om onnodig gebruik van plastic wat vaker te beperken.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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