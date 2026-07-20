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Dermatologen slaan alarm: populaire skincare-routines veroorzaken steeds vaker huidproblemen

Dermatologen maken zich zorgen over de populaire ’10 step skincare routine’. Uit nieuw onderzoek van het Alrijne Ziekenhuis blijkt dat meer dan 90 procent waarschuwt voor huidproblemen door uitgebreide huidverzorging. Toch worden zulke routines miljoenen keren bekeken op TikTok.

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Een cleanser, primer, serum, zonnebrand, dagcrème, oogcrème en nog veel meer: wie aan skincare doet, weet hoe eindeloos veel opties er zijn voor je huid. Wat niet meehelpt, is dat op sociale media van alles en nog wat wordt aanbevolen. Voor je het weet heb je een uitgebreide skincare-routine die in kosten hoog op kan lopen. Zijn meer producten in je routine eigenlijk wel beter voor je?

Waarom waarschuwt 90 procent van de dermatologen voor stapelroutines?

Het korte antwoord op die vraag is: nee. Meer producten is niet altijd beter voor je. Sterker nog, het Alrijne Ziekenhuis in Leiden deed onderzoek naar een zogenoemde stapelroutine, en kwam erachter dat het juist voor problemen kan zorgen. Onderzoekers ondervroegen 168 huidartsen in het hele land over een huidverzorgingsroutine die uit meerdere stappen bestaat. Veruit het grootste deel van die onderzoekers, meer dan 90 procent, uitte zijn zorgen over stapelroutines.

Dat komt doordat dermatologen steeds meer mensen zien die huidproblemen hebben door een uitgebreide routine. Het gaat dan om eczeem, acne, huidontstekingen en allergische reacties. Al die producten hebben best een prijskaartje. Eerder schreef Metro al dat mensen aan huidverzorging gemiddeld 150 euro per maand kwijt zijn.

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Welke ingrediënten veroorzaken volgens experts de meeste huidproblemen?

Huidexperts zeggen dus zorgen te hebben over complexe huidroutines, met name als het gaat om kinderen. „Hoewel er voordelen zijn, raden professionals aan om een routine simpel te houden en zonnebrand te gebruiken.”

Er zijn onder dermatologen namelijk zorgen, zeker als het aankomt op de rol van sociale media. „Analyses van huidverzorgingsvideo’s op TikTok, gericht op kinderen en jongeren, beschrijven complexe routines, vaak met beperkte aansluiting bij wetenschappelijk onderbouwde dermatologische aanbevelingen.”

Sociale media vormen niet alleen de voorkeur van consumenten, maar ook de besluitvorming rondom gezondheid. „Uit eerder onderzoek is gebleken dat een aanzienlijk deel van de mensen sociale media raadpleegt voor informatie over huidaandoeningen – vaak voordat ze professioneel medisch advies inwinnen, en in sommige gevallen zelfs in plaats van een arts te raadplegen.”

Met name het gebruik van retinoïden (een product dat de collageenaanmaak stimuleert), exfoliërende producten, geurtjes en producten die zijn neergezet als natuurlijk worden in verband gebracht met de huidproblemen.

Zonnebrandcrème blijft de belangrijkste stap

Overigens zijn er ook positieve kanten aan meer informatie over huidverzorging. Volgens dermatologen zijn mensen zich bewuster van huidverzorging en zonbescherming. Meer mensen kennen de gevaren die de zon met zich meebrengt en weten waarom zonnebrand van belang is.

Daarom geldt het advies: gebruik altijd zonnebrand, ook als het bewolkt is. Meerdere keren per dag smeren kan noodzakelijk zijn, dus zorg dat je altijd een tube met zonnebrand bij de hand hebt.

De andere stappen van je skincare-routine kun je dus gerust indammen. Een stapelroutine is volgens dermatologen echt niet altijd nodig, en dat kan je zomaar tientallen euro’s per maand schelen.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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