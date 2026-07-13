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Artsen zien steeds meer klachten door vapen: jongeren belanden zelfs in het ziekenhuis (de jongste was 13 jaar)

Het aantal jongeren en volwassenen met gezondheidsproblemen door vapen neemt snel toe. Artsen hebben dit jaar al 24 meldingen gedaan bij het landelijke meldpunt voor vape-gerelateerde klachten. Dat zijn er bijna evenveel als in heel 2024 en 2025 samen.

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Volgens deskundigen is het werkelijke aantal slachtoffers waarschijnlijk nog hoger.

Jongste patiënt is 13 jaar oud

Het meldpunt wordt bijgehouden door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en het RIVM. Het gaat om patiënten bij wie artsen de klachten zeker of waarschijnlijk linken aan het gebruik van een vape. De jongste patiënt die is gemeld, is pas 13 jaar oud.

In 2024 en 2025 kwamen in totaal 34 meldingen binnen. Destijds konden nog niet alle zorgprofessionals een melding maken. Dit jaar staat de teller dus al op 24 gevallen, zegt kinderlongarts Marije van den Beukel, mede-initiatiefnemer van het meldpunt.

Klachten lopen uiteen

Volgens Van den Beukel geven de cijfers waarschijnlijk maar een deel van het probleem weer. „Steeds meer artsen melden zich bij ons, maar zeker nog niet allemaal”, zegt ze in gesprek met RTL. De verwachting is daarom dat het aantal meldingen verder zal stijgen.

De gevolgen van vapen blijken bovendien ernstiger dan eerder gedacht. Van de 24 gemelde patiënten zijn er vijf op de intensive care beland. Ook houden meerdere patiënten langdurige klachten over. Bij vijf mensen zijn inmiddels chronische gezondheidsproblemen vastgesteld. De klachten zijn niet alleen lichamelijk. Artsen zien ook steeds vaker mentale problemen, zoals depressieve gevoelens en problemen op school bij jongeren.

🚬 Vape moet er normaal uit zien Waar een sigaret er altijd uitziet als ‘gewoon een sigaret’, zien vapes er vaak uit als leuke apparaatjes. Eén met een leuk kleurtje, met lichtjes of zelfs met een spelletje erin. Leuk ja, maar niet verstandig, vindt onderzoeker Ina Hellmich van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens haar zouden alle elektronische sigaretten een neutraal uiterlijk moeten hebben.

Verband met vapen wordt niet altijd snel gelegd

Een groot probleem is volgens Van den Beukel dat artsen soms moeilijk kunnen vaststellen of klachten door vapen komen. Vooral bij jongeren wordt niet altijd direct aan nicotinegebruik gedacht. Ze noemt het voorbeeld van een tiener die zo misselijk was dat die niet meer naar school kon. Pas na uitgebreid onderzoek bleek dat nicotine uit de vape waarschijnlijk de oorzaak was.

Volgens de kinderlongarts ontstaat hierdoor een nieuw ziektebeeld waarbij nog veel onduidelijk is. „We weten nog niet precies hoe we deze klachten het beste kunnen behandelen en welke rol nicotine daarin speelt. Daarom is meer onderzoek hard nodig.”

Kinderarts pleit voor verbod

Van den Beukel ziet het liefst dat vapen volledig wordt verboden. Volgens haar levert het gebruik geen gezondheidsvoordelen op en brengt het vooral risico’s met zich mee.

Een andere mogelijkheid zou volgens haar zijn om vapes alleen beschikbaar te maken voor volwassenen boven de 18 jaar, zodat jongeren beter worden beschermd.

De kinderlongarts benadrukt dat de gevolgen van vapen verder gaan dan alleen longproblemen. „Het gaat ook om hartkloppingen, mentale klachten en problemen met andere organen. Die gevolgen mogen niet worden onderschat.”

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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