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Deze alledaagse voedingsmiddelen kunnen je brein langer jong houden, zeggen onderzoekers

Een handje blauwe bessen, een kop groene thee of wat extra olijfolie bij het eten. Het klinkt misschien niet als een recept voor een scherper brein, maar juist die voedingsmiddelen bevatten stoffen die volgens wetenschappers een rol kunnen spelen bij het gezond ouder worden van de hersenen.

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Uit een nieuwe overzichtsstudie blijkt dat zogenoemde polyfenolen mogelijk helpen om processen die samenhangen met hersenveroudering af te remmen.

Voedingsmiddelen met polyfenolen beschermen mogelijk tegen hersenveroudering

De overzichtsstudie beschrijft verschillende manieren waarop polyfenolen de hersenen zouden kunnen ondersteunen.

Zo lijken de stoffen oxidatieve stress te verminderen. Daarbij richten instabiele moleculen, ook wel vrije radicalen genoemd, schade aan in cellen. Omdat de hersenen veel zuurstof gebruiken, zijn ze extra gevoelig voor dit proces.

Daarnaast wijzen laboratorium- en dierstudies erop dat polyfenolen chronische ontstekingen in de hersenen kunnen afremmen. Zulke langdurige ontstekingsreacties worden in verband gebracht met ouderdomsziekten als Alzheimer en Parkinson.

🫐 Wat zijn polyfenolen? Polyfenolen zijn natuurlijke stoffen die voorkomen in veel plantaardige voedingsmiddelen. Ze zitten onder meer in bessen, thee, koffie, cacao, druiven, bladgroenten en extra vierge olijfolie. Wetenschappers doen al jaren onderzoek naar deze stoffen, omdat ze mogelijk invloed hebben op processen die betrokken zijn bij veroudering en verschillende chronische ziekten. Volgens de onderzoekers lijken vooral voedingspatronen die rijk zijn aan polyfenolen, zoals het mediterrane dieet en het MIND-dieet, samen te hangen met een kleinere kans op cognitieve achteruitgang. Dat blijkt uit observationele onderzoeken, waarin wordt gekeken naar verbanden tussen leefstijl en gezondheid.

In deze voedingsmiddelen zitten polyfenolen

Polyfenolen komen van nature voor in veel plantaardige voedingsmiddelen. Vooral bessen, zoals blauwe bessen, aardbeien en bramen, bevatten er veel van. Ook thee, koffie, cacao, druiven, appels, bladgroenten en extra vierge olijfolie zijn goede bronnen.

Volgens de onderzoekers is het niet één specifiek voedingsmiddel dat het verschil maakt, maar juist een gevarieerd voedingspatroon met veel plantaardige producten. Zo krijg je verschillende soorten polyfenolen binnen, die ieder op een andere manier een rol kunnen spelen in het lichaam.

Ook invloed op de ‘energiecentrales’ van cellen

Volgens de onderzoekers lijken sommige polyfenolen ook processen te beïnvloeden die betrokken zijn bij het opruimen van beschadigde eiwitten. Juist de ophoping van zulke eiwitten speelt een belangrijke rol bij neurodegeneratieve aandoeningen als Alzheimer en Parkinson.

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat polyfenolen de mitochondriën, de ‘energiecentrales’ van onze cellen, kunnen ondersteunen. Die worden minder efficiënt naarmate we ouder worden, waardoor hersencellen minder goed functioneren.

Darmbacteriën spelen een belangrijke rol

Opvallend is dat niet alleen de voeding zelf bepalend lijkt te zijn. Ook de darmflora speelt volgens de onderzoekers een grote rol.

Slechts een klein deel van de polyfenolen wordt direct opgenomen in het lichaam. Het grootste deel wordt eerst afgebroken door darmbacteriën. Daarbij ontstaan kleinere stoffen die via de bloedbaan de hersenen kunnen bereiken en daar mogelijk een beschermend effect hebben.

Omdat iedereen een andere samenstelling van darmbacteriën heeft, kan het effect van polyfenolen per persoon verschillen.

Geen reden om supplementen te slikken

De onderzoekers benadrukken dat de bevindingen geen reden zijn om hoge doses polyfenolen als supplement te nemen. In grote hoeveelheden kunnen sommige van deze stoffen juist nadelige effecten hebben, bijvoorbeeld doordat ze de opname van ijzer verstoren of op een andere manier schadelijk worden.

Volgens de onderzoekers wijst het huidige bewijs vooral in de richting van een gevarieerd voedingspatroon met veel plantaardige producten, in plaats van losse supplementen.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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