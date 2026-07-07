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90.000 deelnemers onderzocht: wie langer dan 30 minuten achter elkaar zit, loopt meer risico op kanker

Onderzoek van de universiteit van Glasgow onder ruim 90.000 volwassenen laat zien dat langer dan 30 minuten onafgebroken zitten samenhangt met een hoger risico op kanker. Regelmatig even opstaan lijkt dat risico juist te verkleinen.

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Dat langdurig zitten nadelig is voor de gezondheid, is niet nieuw. Eerdere onderzoeken brachten stilzitten al in verband met een verhoogde kans op kanker. Minder duidelijk was of het uitmaakt hoe die zittijd over de dag is verdeeld. Op die kwestie hebben onderzoekers van de universiteit Glasgow zich gestort.

Universiteit van Glasgow: risico op kanker stijgt na langdurig stilzitten

Voor een grootschalige studie volgden onderzoekers ruim 90.000 volwassenen ongeveer tien jaar lang. Daarbij keken zij niet alleen naar hoeveel mensen bewogen, maar ook naar hoelang zij achter elkaar stilzaten of lagen terwijl ze wakker waren.

Uit de analyse bleek dat deelnemers die regelmatig langer dan een half uur onafgebroken stilzaten of lagen vaker kanker kregen en ook vaker overleden aan de ziekte. Bovendien nam het risico verder toe naarmate mensen langer achter elkaar inactief bleven. Wel gaat het hier om een verband, niet om causaliteit.

Onderzoekers kwamen tot die conclusie door gegevens te vergelijken over leefstijl, lichamelijke activiteit en gezondheid met informatie over wie tijdens de onderzoeksperiode kanker ontwikkelde of eraan overleed.

Waarom elk half uur opstaan al verschil kan maken

De onderzoekers zagen daarnaast een patroon. Mensen die hun zitmomenten regelmatig onderbraken met lichte activiteiten, hadden een lager risico op kanker en een kleinere kans om eraan te overlijden. Daarvoor hoef je niet direct intensief te sporten: even opstaan en rondlopen lijkt al verschil te kunnen maken.

Volgens de onderzoekers laten de resultaten zien dat gezondheidsadviezen zich niet alleen zouden moeten richten op intensief sporten, maar ook op het verminderen van langdurige periodes van inactiviteit gedurende de dag.

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Nederlanders zitten gemiddeld 8,8 uur per werkdag

De uitkomsten sluiten aan bij adviezen die gezondheidsexperts al langer geven: probeer langdurig stilzitten zoveel mogelijk te voorkomen. Met name relevant voor Nederland, waar werknemers volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gemiddeld 8,8 uur per werkdag zittend doorbrengen. Daarmee behoren we tot de grootste ‘zitters’ van Europa.

Het advies geldt daarom om kritisch te kijken naar dagelijkse gewoontes. Wie veel achter een bureau werkt of lange avonden op de bank doorbrengt, kan al winst behalen door elk half uur even in beweging te komen. Zelf een kopje koffie halen kan al schelen, of neem de trap in plaats van de lift.

Als je een belletje doet, kun je een rondje lopen, en als je thuiswerkt, dan kun je de vaat doen. Misschien even wennen, maar op de lange termijn dus beter voor de gezondheid.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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