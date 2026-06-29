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Dubbel zoveel meldingen van vergiftiging door afslankmiddelen

Het aantal meldingen van vergiftigingen door injecteerbare afslankmiddelen is in een jaar tijd verdubbeld, blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). In 2025 kreeg het NVIC, onderdeel van het UMC Utrecht, 149 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog 76. Voor het eerst kreeg het centrum bovendien meldingen van vergiftigingen met ongeregistreerde afslankmedicatie en peptiden.

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Bij 40 procent van de meldingen over medicatie met de werkzame stoffen semaglutide, liraglutide en tirzepatide ging het volgens het NVIC om gebruik zonder dat er een arts bij betrokken was. Ook kwamen er zes meldingen van vergiftiging door het experimentele afslankmiddel retatrutide bij het centrum binnen. In de eerste vijf maanden van 2026 staat het aantal meldingen over dit middel bovendien al op twaalf. Retatrutide is in Nederland nog niet geregistreerd als geneesmiddel. Artsen kunnen het daardoor niet voorschrijven.

Ook over andere injecteerbare experimentele middelen kreeg het NVIC meerdere meldingen. „Steeds meer mensen gebruiken soms dagelijks allerlei vage producten, met alle risico’s van dien”, zegt intensivist-toxicoloog en hoofd van het NVIC Dylan de Lange. „In veel gevallen weten mensen zelf niet eens wat ze inspuiten.”

Volgens De Lange hebben social media een grote invloed op de toename. Hij spreekt van een gevaarlijke trend. „De lijst met mogelijke acute en chronische risico’s voor de gezondheid van online bestelde middelen is eindeloos”, waarschuwt hij.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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